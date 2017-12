Ainda tem futebol na Inglaterra este ano

Foto: Lindsey PARNABY / AFP

Com informações de Vinícius Barros, da Editoria de Esportes

Mesmo com o ano perto do fim, o Campeonato Inglês segue a todo vapor, com oito partidas marcadas para esta terça (26/12), todas válidas pela 20ª rodada. É o tradicional Boxing Day, que agita a Premier League no fim do ano.

Logo cedo, às 9h30 (horário do Recife), o Tottenham enfrenta o Southampton no estádio de Wembley, em Londres. Os Spurs venceram bem o Burnley por 3×0 no último sábado e estão na quinta colocação, com 34 pontos, um a menos do que o Liverpool, que fecha o G-4.

Falando nos Reds, os comandados de Jurgen Klopp encaram o Swansea em casa, em Anfield, às 14h30 (do Recife). O time dos brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino tem 35 pontos e vem de empate por 3×3 no clássico contra o Arsenal. Outros seis jogos começam ao meio-dia, com destaque para o vice-líder Manchester United, com 42 pontos, que recebe em Old Trafford o sétimo colocado Burnley – 32 pontos.

1/2 Foto: Ian KINGTON / AFP 2/2 Foto: Ian KINGTON / AFP

Outro confronto importante é Chelsea x Brighton, que ocorre em Stamford Bridge, casa dos Blues. A equipe londrina ocupa a 3ª colocação, com 39 pontos, três atrás do Manchester United. Também jogam hoje: Bournemouth x West Ham, Huddersfield x Stoke, Watford x Leicester e West Bromwich x Everton.

Na quarta (27/12), dois gigantes fecham a rodada. O Manchester City, do atacante da seleção brasileira Gabriel Jesus, visita o Newcastle às 16h45, enquanto o Arsenal vai para zona sul da capital inglesa para duelo contra o Crystal Palace, às 17 horas.

O Manchester City lidera a Premier League com 55 pontos – 18 vitórias e um empate. Veja abaixo a classificação da competição.