Bebê de apenas dois anos consegue salvar irmão preso debaixo de cômoda

Brock Shoff, de apenas dois anos, ficou preso debaixo de uma cômoda, mas foi salvo por seu irmão gêmeo, Bowdy. Foto: Reprodução / YouTube

Na cidade de Orem, em Utah (EUA), um acidente doméstico poderia ter terminado de forma trágica se não fosse por um pequenino herói. Brock Shoff, de dois anos, estava brincando quando uma cômoda desabou por cima dele. Para sorte do pequeno, ele estava na companhia de seu irmão gêmeo, Bowdy, que, de forma impressionante, conseguiu empurrar o móvel e salvá-lo.

Veja também

Com dois minutos de diferença, gêmeos nascem em anos diferentes nos Estados Unidos

Voluntários vestem bebês prematuros como ‘presentinhos de natal’ em hospital norte-americano

Gangue de motoqueiras entrega leite para ajudar bebês prematuros

O pai dos bebês, Ricky Shoff, compartilhou o vídeo da cena em seu perfil no Facebook no domingo (1), como forma de alerta a outros pais, uma vez que acidentes assim podem causar até a morte de bebês. “Estava um pouco hesitante sobre este post. Mas sinto que não é só para trazer a consciência, mas também é incrível. Estamos tão gratos pelo vínculo que estes irmãos gêmeos compartilham. Sabemos que Bowdy não estava sozinho em mover a cômoda de Brock. E me sinto abençoado que ele está bem. Por favor, certifique-se de todos as suas cômodas estão aparafusadas e fixadas à parede. Por favor, compartilhe”, escreveu na postagem.

Assista ao vídeo abaixo:

Fica o alerta, pessoal!