Mãe de 98 anos muda rotina para cuidar de filho de 80 em abrigo

O ciclo natural da vida prevê que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Nessa escala, os filhos geralmente são os que cuidam dos pais quando eles ficam velhos e debilitados. Mas não foi o que aconteceu com Ada Keating, uma senhora de 98 anos. Ela decidiu mudar-se para a Moss View Care Home, uma casa de repouso que fica em Liverpool, na Inglaterra, onde está seu filho, Tom Keating, de 80 anos. Tudo para que pudesse cuidar melhor dele.

Auxiliar de enfermagem, dona Ada disse à reportagem do Liverpool Echo que Tom precisava de mais apoio. “Eu dou boa noite a Tom no quarto todas as noites, e volto para desejar um bom dia a ele”, conta. “Quando eu volto, ele vem até mim com os braços estendidos e me dá um grande abraço”, finaliza.

Lembranças de criança

Em entrevista, Ada disse que, com 80 anos de idade, o filho ama tirar uma soneca durante uma hora, como fazia quando tinha apenas seis anos. “Quando eu saio para o cabeleireiro ele vai procurar por mim, e quer saber quando eu volto. Você nunca deixa de ser uma mãe!”, lembra a senhora.

Além de Tom, dona Ada, que é viúva, teve mais três filhos: Barbara, Margi e Janet. Esta última morreu aos 13 anos.

