Operação prende integrante do PCC no Agreste de Pernambuco

Uma megaoperação em 15 estados brasileiros está sendo realizada na manhã desta terça-feira (04) para prender integrantes de facções criminosas. No total, 266 mandados de prisão estão sendo cumpridos. Em Pernambuco, até agora, uma pessoa suspeita de fazer parte do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa.

Segundo informações obtidas pelo Ronda JC, a prisão ocorreu no município de Bom Conselho, no Agreste do Estado. Trata-se de um homem que tem forte ligação com a facção criminosa de São Paulo. Ele foi identificado como Marcelo Torres Izidoro. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Marcos Torres Izidoro, irmão de Marcelo, morreu durante troca de tiros com a polícia. As armas dos dois suspeitos foram apreendidas. A operação continua para tentar prender o terceiro irmão, Anderson Damião.

A prisão foi confirmada pelo procurador Ricardo Lapenda, coordenador do Gaeco do Ministério Público de Pernambuco.

Além do PCC, outras facções criminosas são alvos de operações pelo País, como as cariocas Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigo dos Amigos (ADA), a capixaba Primeiro Comando de Vitória (PCV) e a paraibana OKAIDA RB, uma dissidência da OKAIDA.

Equipes efetuam prisões nos Estados do Acre, Alagoas, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Além dos mandados de prisão, outros 203 de busca e apreensão também devem ser cumpridos.

