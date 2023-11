SPORT: Enderson Moreira ganha reforços no meio de campo para decisão contra o Atlético-GO pela Série B; saiba quem volta ao time

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sport tem uma verdadeira decisão contra o Atlético-GO, próxima sexta-feira (12), às 19h, na Ilha do Retiro, pela antepenúltima rodada da Série B. Separados por apenas um ponto e uma posição, as equipes fazem o confronto direto na luta pelo acesso.

Hoje os goianos ocupam o terceiro lugar, com 60 pontos, seguidos na cola pelos pernambucanos, que estão em quarto, com 59.

Para este jogo de seis pontos, o técnico Enderson Moreira terá três reforços importantes: os volantes Fábio Matheus, Felipe e Ronaldo Henrique. O trio cumpriu suspensão na derrota por 2x1 contra o Mirassol, na rodada passada, e voltam a ser opção.

A tendência é que Fábio Matheus assuma a titularidade no lugar de Pedro Martins, que havia ganho a vaga temporária ao lado de Fabinho. Caso opte por uma formação mais defensiva, Felipe é o mais cotado para a função.

Além destes jogadores, as expectativas também giram em torno do meia argentino Alan Ruiz. Desfalque surpresa em São Paulo, ele realizará um exame de imagem para checar uma possível lesão no músculo posterior da coxa. O camisa 8 vinha fazendo boas apresentações e marcando gols.

Na zaga, as indefinições são em relação à Sabino e Alisson Cassiano. Ambos se lesionaram e vem desfalcando o time desde o duelo contra a Chapecoense. Caso não evoluam, Rafael Thyere e Chico formarão a dupla titular.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT CONTRA O ATLÉTICO-GO:

Dênis; Ewerton, Rafael Thyere, Chico (Sabino) e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus (Felipe) e Jorginho; Edinho, Fabrício Daniel e Vagner Love (Diego Souza).