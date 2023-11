Rodolpho Moreira anuncia saída do Náutico após eleições; entenda o que aconteceu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Homem forte do futebol do Náutico, Rodolpho Moreira anunciou que não permanecerá como diretor na próxima temporada. Ele era um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (6).

Em resposta a João Victor Amorim, âncora do programa, o jovem dirigente de 27 anos aproveitou para fazer o comunicado da sua saída. Nas entrelinhas, Rodolpho deu a entender que não se sente confortável com nenhum dos candidatos (Bruno Becker e Alexandre Asfora) que assumirá o Timbu após as eleições do próximo domingo (12).

"Não estou representando nenhum dos candidatos a presidente nesta eleição do Náutico. Na semana passada estive reunido com o candidato Alexandre Asfora para discutir uma possível continuidade em um mandato do mesmo, e recebi contato de intermediários da chapa de Bruno Becker com quem tenho conversa marcada desde o sábado", explicou.

"Às duas chapas, expus que não darei sequência ao trabalho no Náutico em 2024 e me coloquei à disposição para auxiliá-los de outras formas. Em meu encontro com Asfora, passei ao mesmo informações solicitadas para a execução de sua operação de futebol para 2024. Informações estas que estão disponíveis para o candidato Bruno Becker, sem qualquer tipo de distinção. Este é meu único posicionamento com relação ao pleito do dia 12, e desta forma não estarei presente no Fórum Esportivo de hoje", complementou.

Rodolpho Moreira foi contratado como diretor remunerado em novembro do ano passado, após o rebaixamento para a Série C, quando Dado Cavalcanti ainda era o treinador. Na proposta inicial, ele deveria atuar na gestão de processos, voltada para a assertividade nas contratações através de parâmetros técnicos e estatísticos.

À frente do futebol, Moreira não conseguiu impedir as eliminações precoces no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.