SANTA CRUZ: Em nova reviravolta, Wagner Lima (Pix Coral) assume lugar de Zé Neves na candidatura de oposição

Wagner foi o Wagner Lima foi o criador do projeto "Pix Coral", que tinha como objetivo fazer uma vaquinha para ajudar o pagamento de salários atrasados de funcionários do Santa Cruz

Restando menos de uma semana para as eleições do Santa Cruz, próximo domingo (12), fatos novos não param de surgir nos bastidores da disputa.

Já no fim da noite desta segunda-feira (6), Wagner Lima, criador do "Pix Coral", foi confirmado como novo nome da chapa de oposição "Santa Forte pra Renovar". Ele substituirá Zé Neves, que não teve seu nome reconhecido pelo clube como candidato.

Na nova formatação, Dirceu Cordeiro é o vice-presidência e o filho de Zé Neves, João Marcelo Neves, surge para a presidência do Conselho Deliberativo. A disputa nas eleições, vale lembrar, será com o empresário Bruno Rodrigues.

"A gente teve uma reunião estratégica com a equipe de campanha e definiu algumas alterações na chapa que vão ser bem interessantes para a torcida tricolor. Não pela saída do meu pai do cargo de presidente, mas pela conjuntura e do suporte que ele vai dar para o clube de uma forma muito mais estratégica. Hoje a gente tem Zé Neves, presidente, e Wagner é vice. E aí nessa reunião de campanha a gente deliberou que Wagner assume a cabeça da chapa e eu passo a ser indicado como presidente do Conselho Deliberativo", disse Wagner Lima durante o Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

"A gente já vinha costurando isso e conversando nos bastidores e a gente vai levar muito a sério isso daqui para a frente. Meu compromisso é com a torcida, total transparência. Dar um reset no clube e fazer com que a gente consiga estabelecer um modelo de governança corporativa. E a gente consiga colocar pessoas com expertise em suas determinadas funções. E fazer com que, dia após dias, com muito trabalho, seriedade e transparência a gente consiga trazer o Santa Cruz para onde ele merece", explicou o candidato.