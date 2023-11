Bruna Biancardi tem casa invadida e criminosos procuravam por Mavie, filha com Neymar Jr.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na madrugada desta terça-feira (07/11) a casa da influenciadora Bruna Biancardi foi invadida por criminosos no condomínio de Cotia, na grande São Paulo. Os pais da Bruna chegaram a ser amarrados dentro da casa, mas não foram feridos.

Segundo informações do portal R7, os dois criminosos estavam armados e procuravam pela influenciadora e sua filha Mavie, de Bruna com o jogador Neymar Jr. Porém, as duas não estavam no local.

Ainda de acordo com o portal, um dos suspeitos já foi preso e seria morador do próprio condomínio, autorizando a entrada dos outros criminosos. Não houveram feridos, porém os autores do crime fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

