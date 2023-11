Casa onde mora a filha de Neymar é invadida; criminosos buscavam a bebê

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Criminosos invadiram a casa da Bruna Biancardi na madrugada desta terça-feira (7), em Cotia, na Grande São Paulo. Na residência, também mora Mavie, filha recém nascida de Neymar Jr e fruto do relacionamento do atleta com a influenciadora.

Segundo informações do Portal R7, os pais de Biancardi estavam no local durante a abordagem dos assaltantes e acabaram sendo amarrados pelos homens, mas não foram feridos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os suspeitos estavam armados e à procura de Bruna Biancarde e Mavie, mas elas não estavam na residência. Os criminosos fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

Vizinho estaria envolvido

Ainda de acordo com o R7, um dos suspeitos pelo crime já foi preso. Se trataria de um morador do mesmo condomínio, que teria autorizado a entrada dos outros criminosos.

Foram os vizinhos de Bruna Biancardi que viram uma movimentação suspeita no local e acionaram a Guarda Civil Municipal para o local. Os agentes cercaram a casa, mas só conseguiram deter o morador do condomínio, que seria um dos suspeitos.