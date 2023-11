Bragantino campeão? Veja tabela e chances de Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Flamengo para o título do Brasileirão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Botafogo vai perder o título do Brasileirão? Essa é a pergunta que todos quem saber após a queda de rendimento do time carioca na reta final da Série A. São três derrotas seguidas e um campeonato aberto para a concorrência: em especial Bragantino, Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG.

Mas qual a chance de cada equipe? Pois bem, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são variadas e bem equilibradas neste momento. Confira abaixo:

Chances do Botafogo ser campeão

O Botafogo tem 35,2% de chances de ser campeão. Ainda é a maior probabilidade entre os principais clubes concorrentes. O problema é o desempenho do Botafogo nas últimas rodadas, com três derrotas seguidas. Além disso, há um confronto direto com o Bragantino que pode atrapalhar os planos do Fogão.

Tabela do Botafogo na Série A

Grêmio (C)

Bragantino (F)

Fortaleza (F)

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Internacional (F)

Chances do Bragantino ser campeão

Apesar de hoje estar em terceiro, o Bragantino é a segunda equipe com mais chances de ser campeão, pois tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes, como o Palmeiras. Além disso, está a um ponto do Botafogo e com o mesmo número de partidas. Como enfrenta o Fogão em casa, depende apenas de si para ser campeão. As chances são de 32,3%.

Tabela do Bragantino

São Paulo (F)

Botafogo (C)

Flamengo (F)

Internacional (F)

Fortaleza (C)

Coritiba (C)

Vasco (F)

Chances do Palmeiras ser campeão

O Palmeiras se aproximou muito dos líderes e aumentou muito as suas chances de ser campeão. Agora são 25,4% de chances de ser campeão. O Palmeiras tem uma tabela dura pela frente e seca o Botafogo e o Bragantino.

Tabela do Palmeiras

Flamengo (F)

Internacional (C)

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

Chances do Grêmio ser campeão

Até o Grêmio entrou na briga para ser campeão brasileiro. As chances são pequenas, apenas 5,1%, mas o Grêmio tem um confronto direto com o Botafogo e jogos considerados menos complicados do que os concorrentes.

Tabela do Grêmio

Botafogo (F)

Corinthians (C)

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Chances do Flamengo ser campeão Brasileiro

O Flamengo tem chances muito pequenas, apenas 1,5%, mas segue firme no sonho de ser campeão brasileiro. O Mengão tem jogos diretos contra Palmeiras, Bragantino e Atlético-MG e pode chegar perto dos líderes.

Tabela do Flamengo

Palmeiras (C)

Fluminense (C)

Bragantino (C)

América-MG (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo x Flamengo (F)

Chances do Atlético-MG ser campeão

O Galo chegou junto e ainda tem chances pequenas de ser campeão, 0,41%. O problema é que o Atlético-MG tem uma tabela difícil e com confrontos contra Flamengo e Grêmio ainda pela frente.

Tabela do Atlético-MG

Corinthians (F)

Goiás (C)

Grêmio (C)

Flamengo (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)