Brasileirão 2023: Quantos pontos faltam para Botafogo, Palmeiras e Bragantino na briga pelo título? Confira

Botafogo, Palmeiras ou Bragantino? Quem vai ser campeão do Brasileirão 2023? Após queda de rendimento do Botafogo, a disputa ficou bem acirrada entre as três equipes. Além disso, times como Flamengo, Grêmio e Atlético-MG também sonham com a taça do Campeonato Brasileiro deste ano.

Quantos pontos são necessários para ser campeão do Brasileirão?

Mas qual pontuação para ser campeão do Brasileirão? Em médias, as equipes campeãs do Brasileirão alcançam cerca de 80 pontos. Contudo, já houve anos em que equipes levaram a taça com cerca de 71 pontos. Neste ano, o atual aproveitamento do Botafogo projeta 72 pontos para levantar a taça. Mas os sites especializados como o Chance de Gol, por exemplo, apontam que uma pontuação de 75 tem 80% de chances de terminar campeã.

Chances de título de cada equipe

Mas qual a chance de cada equipe? Pois bem, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são variadas e bem equilibradas neste momento. Confira abaixo:

Chances do Botafogo ser campeão

O Botafogo tem 35,2% de chances de ser campeão. Ainda é a maior probabilidade entre os principais clubes concorrentes. O problema é o desempenho do Botafogo nas últimas rodadas, com três derrotas seguidas. Além disso, há um confronto direto com o Bragantino que pode atrapalhar os planos do Fogão.

Tabela do Botafogo na Série A

Grêmio (C)

Bragantino (F)

Fortaleza (F)

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Internacional (F)

Chances do Bragantino ser campeão

Apesar de hoje estar em terceiro, o Bragantino é a segunda equipe com mais chances de ser campeão, pois tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes, como o Palmeiras. Além disso, está a um ponto do Botafogo e com o mesmo número de partidas. Como enfrenta o Fogão em casa, depende apenas de si para ser campeão. As chances são de 32,3%.

Tabela do Bragantino

São Paulo (F)

Botafogo (C)

Flamengo (F)

Internacional (F)

Fortaleza (C)

Coritiba (C)

Vasco (F)

Chances do Palmeiras ser campeão

O Palmeiras se aproximou muito dos líderes e aumentou muito as suas chances de ser campeão. Agora são 25,4% de chances de ser campeão. O Palmeiras tem uma tabela dura pela frente e seca o Botafogo e o Bragantino.

Tabela do Palmeiras

Flamengo (F)

Internacional (C)

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

Chances do Grêmio ser campeão

Até o Grêmio entrou na briga para ser campeão brasileiro. As chances são pequenas, apenas 5,1%, mas o Grêmio tem um confronto direto com o Botafogo e jogos considerados menos complicados do que os concorrentes.

Tabela do Grêmio

Botafogo (F)

Corinthians (C)

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Chances do Flamengo ser campeão Brasileiro

O Flamengo tem chances muito pequenas, apenas 1,5%, mas segue firme no sonho de ser campeão brasileiro. O Mengão tem jogos diretos contra Palmeiras, Bragantino e Atlético-MG e pode chegar perto dos líderes.

Tabela do Flamengo

Palmeiras (C)

Fluminense (C)

Bragantino (C)

América-MG (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo x Flamengo (F)

Chances do Atlético-MG ser campeão

O Galo chegou junto e ainda tem chances pequenas de ser campeão, 0,41%. O problema é que o Atlético-MG tem uma tabela difícil e com confrontos contra Flamengo e Grêmio ainda pela frente.

Tabela do Atlético-MG

Corinthians (F)

Goiás (C)

Grêmio (C)

Flamengo (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)