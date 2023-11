ASSISTIR MILAN X PSG AO VIVO ONLINE GRÁTIS COM IMAGEM HOJE (07/11): MILAN X PSG na SBT ou TNT SPORTS? Veja transmissão do JOGO DO PSG AO VIVO no YOUTUBE

Repórter de Esportes no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Especializado em futebol americano, já tendo sido diretor de comunicação da Liga BFA. Acumula passagens pela Folha de Pernambuco e Divulga Recife. Realizou cobertura de três Copas do Mundo (2014, 201 e 2022) e duas Olimpíadas (2016 e 2020).

Recife, Pernambuco

3413-6534

Repórter