"Hora de superar todos os desafios": Em pronunciamento à torcida do Sport, Yuri Romão reconhece crise, mas segue acreditando no acesso

A pressão da torcida do Sport para que o presidente Yuri Romão se pronunciasse sobre a crise do Leão na Série B se intensificou. Com apenas quatro vitórias em três meses, o dirigente rubro-negro finalmente quebrou o silêncio nesta terça-feira (7).

Em pronunciamento nas redes sociais do clube, Romão assumiu a responsabilidade pelo desempenho do time e pediu apoio da torcida para a reta final do campeonato.

"Chegamos nesse momento não tão bem como gostaríamos, como trabalhamos que fosse, mas também a gente chega aqui com bastante vontade para atingir o grande objetivo nosso de 2023 que é o retorno à elite do futebol brasileiro", começou.

O presidente do Sport ainda disse que o elenco precisa de apoio, pois restam apenas três rodadas para o fim do Brasileirão, com dois confrontos diretos contra o Atlético-GO e Vitória. A última rodada será contra o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro.

"Eu tenho convicção e agradeço o apoio recebido por parte da torcida ao longo do campeonato, que nunca nos abandonou, o momento é ter o publico incentivando, passando a confiança para o nosso elenco, o nosso elenco carece dessa confiança, da crença de que nós vamos conseguir", disse Yuri.

Ao todo, o Sport já levou mais de 570 mil torcedores à Ilha do Retiro neste ano. Não houve sequer uma partida com menos de 14 mil pessoas só na Série B.

Na próxima sexta-feira, o Sport enfrentará o Atlético-GO, em jogo direto pelo G-4 da Série B. O Leão é o quarto colocado, com 56 pontos, três a menos que o Dragão, que é o terceiro.

VEJA O PRONUNCIAMENTO DE YURI ROMÃO NA ÍNTEGRA:

Olá, torcida do Sport, estou me dirigindo a vocês de forma direta, transparente, objetiva, para poder contextualizar um pouco a nossa fase, dizer a você que chegamos nesse momento não tão bem como gostaríamos, como trabalhamos que fosse, mas também a gente chega aqui com bastante vontade para atingir o grande objetivo nosso de 2023 que é o retorno à elite do futebol brasileiro.

A gente chega num momento decisivo da Série B, precisando do apoio de vocês, essa é a hora que a gente tem que superar todos os desafios que hora aparecem, sabemos, temos a convicção de que estamos chegando nesse momento não tão bem como gostaríamos, como trabalhamos, mas também não posso deixar de reconhecer que todos os esforços estão sendo feitos só pela diretoria, mas pelos atletas, pela comissão técnica e todos os funcionários o clube.

É um momento desafiador, mas com apoio de vocês, com apoio da torcida, incentivando a garra rubro- negra, como sabemos mostrar, tenho certeza que a gente vai chegar nesses últimos 3 jogos que nos restam e superar esse momento adverso. Eu reconheço que alternamos ao longo da competição em algumas fases, sabemos da nossa responsabilidade, eu enquanto presidente reconheço e sei da minha responsabilidade nesse contexto todo, mas o momento não é de estar nos lamentando aqui, o momento é de continuar apoiando o nosso elenco.

Eu tenho convicção e agradeço o apoio recebido por parte da torcida ao longo do campeonato, que nunca nos abandonou, o momento é ter o publico incentivando, passando a confiança para o nosso elenco, o nosso elenco carece dessa confiança, da crença de que nós vamos conseguir. Então, mais uma vez peço a vocês que na sexta feira estejam conosco na Ilha do Retiro, apoiando, passando a confiança. Assim, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, mais uma vez quero agradecer o apoio de vocês. Então, vamos juntos, atletas, comissão, diretoria, funcionários, torcedor, todos unidos em prol desse acesso. Vamos juntos até o fim.