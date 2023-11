UFC 295: Poatan retorna ao ringue para enfrentar Procházka e conquistar o cinturão da categoria meio-pesado; confira todas as informações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para a alegria dos apaixonados por artes marciais teremos confronto importante. O brasileiro Alex "Poatan" Pereira entrará no octógono podendo se tornar campeão meio-pesado do UFC. O lutador enfrentará Jirí Procházka, da República Tcheca, neste sábado (11/11), valendo o cinturão da categoria. O combate será válido pela luta principal, do UFC 295.

O cinturão da categoria está sem dono desde julho de 2023, quando Jamahal Hill, na época detentor do título, abdicou após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles. O tcheco já conquistou o cinturão da categoria uma vez, porém devido a uma contusão no ombro, precisou ser destituído. Já o brasileiro, foi campeão dos médios, porém após ser derrotado por Adesanya, decidiu trocar de categoria e se aventurar neste novo desafio, podendo confirmar toda sua potência no ringue.

Onde assistir

Todas as lutas do Card Principal do UFC 295, que acontece na noite deste sábado (11), será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming do evento.

Confira as lutas que acontecerão no UFC 295

Peso meio-pesado: Jirí Procházka x Alex "Poatan" Pereira



Peso-pesado: Sergei Pavlovich x Tom Aspinall



Peso-palha: Jessica Andrade x Mackenzie Dern



Peso-leve: Matt Frevola x Benoit Saint-Denis



Peso-pena: Diego Lopes x Pat Sabatini



Peso-mosca: Steve Erceg x Alessandro Costa



Peso-palha: Tabatha Ricci x Loopy Godinez



Peso-leve: Mateusz Rebecki x Nurullo Aliev



Peso-leve: Nazim Sadykhov x Viacheslav Borshchev



Peso-leve: Jared Gordon x Mark Madsen



Peso-galo: John Castaneda x Kyung Ho Kang



Peso-mosca: Joshua Van x Kevin Borjas



Peso-pena: Dennis Buzukja x Jamall Emmers