Resultado dos jogos da Champions League desta terça (07): Confira todos os placares

Enfim à terça-feira (07/11), e conseguimos aproveitar partidas importantes da quarta rodada da Champions League. A tarde ficou animada com vários gols e trocas de posições na tabela, o que vem deixando a competição cada vez mais emocionante.

Destaque para as partidas do Grupo F, entre Dortmund e Newcastle e o duelo de gigantes entre Milan e PSG, que embolou ainda mais a classificação do chaveamento, dando oportunidade para que todas as equipes disputem a vaga para as oitavas.

Confira todos os resultados dos jogos da Champions neste terça (07)

Borussia Dortmund 2 x 0 Newcastle (gols de Füllkrug e Brandt)

Shakhtar Donetsk 1 x Barcelona (gol de Sikan)

Lazio 1 x 0 Feyernoord (gol de Immobile).

Atlético de Madrid 6 x 0 Celtic (dois gols de Griezmann, dois de Morata, um de Samuel Lino e um de Saúl Ñíngueza).

Milan 2 x 1 PSG (Gols de Rafael Leão e Giroud pelos donos da casa, Skriniar pelos franceses) .

. City 3 x 0 Young Boys (Gols de Haaland e Foden).

Estrela Vermelha 1 x 2 Leipzig ( Gols de Henrichs pelos donos da casa, Xavi Simons e Openda pelos visitantes).

Porto 2 x 0 Antwerp (Gols de Evanilson e Pepê).