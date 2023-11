Náutico: Gilberto Correia declina convite para ser diretor de futebol de Alexandre Afora; chapa já estuda plano B

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A chapa “Gestão e Paixão pelo Náutico, encabeçada por Alexandre Asfora, teve uma "baixa" na sua formatação. É que Gilberto Correia, cotado para assumir a vice-presidência de futebol, declinou ao convite que havia sido feito.

De acordo com o repórter da Rádio Jornal, ele alegou questões pessoais como impedimento. "Estarei sem tempo no ano que vem, mas poderei ajudar de outras formas", comentou Correia, ao NE45.

Gilberto Correia, fez parte das gestões de Edno Melo e Diógenes Braga, atuando no departamento de futebol das categorias de base. Ele seria responsável por comandar reestruturação do departamento de futebol, com a contratação do executivo e, posteriormente, do treinador.

Já com um plano B em mente, a chapa de Alexandre Asfora informou que já tem negociações com um novo executivo de futebol, sem citar o nome.

Quem chegar vai substituir Rodolpho Moreira, que na última segunda-feira (6) anunciou oficialmente a sua saída do Náutico após as eleições.

As eleições do Timbu estão marcadas para o dia 12 de novembro, com votação entre as 8h e 17h, na sede do Náutico. A disputa será entre Alexandre Asfora e Bruno Becker.

Além dos cargos do Executivo para o biênio 2024/2025, o pleito também será responsável pela eleição de 270 conselheiros para o quadriênio 2024/2027. Ao todo, 4.089 sócios e sócias estão aptos para votar nas eleições alvirrubras.