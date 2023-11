NBA 2023/2024: Confira calendário de jogos completo, onde assistir ao vivo e horários da nova temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A maior liga de basquete do mundo está oficialmente de volta! As transmissões dos jogos da temporada regular da NBA 2023/24 serão por conta da ESPN, Star+ e Amazon Prime Video. Ao todo, serão 240 jogos: 117 pelo canal da ESPN e streaming Star+, e 123 pelo streaming Prime Video. Até o momento, nenhuma emissora de TV aberta fechou acordo com a liga para direitos de transmissão.

As partidas começaram no dia 24 de outubro e acontecem até a metade do mês de abril. A seguir, confira o calendário completo de jogos, além de onde assistir ao vivo cada uma das disputas.

Saiba quais são os contratos mais caros da NBA

CALENDÁRIO NBA TEMPORADA 2023/24

Outubro (15 jogos)

24/10 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Denver Nuggets (20h30 – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x Golden State Warriors (23h – Amazon Prime Video)

25/10 (quarta-feira): Boston Celtics x New York Knicks (20h – ESPN 2), Dallas Mavericks x San Antonio Spurs (22h30 – ESPN 2)

26/10 (quinta-feira): Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks (20h30 – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (23h – Amazon Prime Video)

27/10 (sexta-feira): Miami Heat x Boston Celtics (20h30 – ESPN 2), Golden State Warriors x Sacramento Kings (23h – ESPN 2)

28/10 (sábado): New York Knicks x New Orleans Pelicans (20h – Amazon Prime Video), Miami Heat x Minnesota Timberwolves (21h – ESPN 2), Utah Jazz x Phoenix Suns (23h – Amazon Prime Video)



29/10 (domingo): Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder (16h30 – Amazon Prime Video), Los Angeles Lakers x Sacramento Kings (22h – Amazon Prime Video)



31/10 (terça-feira): New York Knicks x Cleveland Cavaliers (20h30 – Amazon Prime Video), San Antonio Spurs x Phoenix Suns (23h – Amazon Prime Video)

Novembro (41 jogos)

01/11 (quarta-feira): New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder (20h30 – ESPN 2), Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (23h – ESPN 2)



03/11 (sexta-feira): New York Knicks x Milwaukee Bucks (20h30 – ESPN 2), Dallas Mavericks x Denver Nuggets (23h – ESPN 2)



04/11 (sábado): Phoenix Suns x Philadelphia 76ers (14h – Amazon Prime Video), Los Angeles Lakers x Orlando Magic (20h – ESPN 2), Chicago Bulls x Denver Nuggets (22h – Amazon Prime Video)



05/11 (domingo): Toronto Raptors x San Antonio Spurs (17h30 – Amazon Prime Video), Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers (20h – Amazon Prime Video)



08/11 (quarta-feira): San Antonio Spurs x New York Knicks (21h30 – ESPN 2), Golden State Warriors x Denver Nuggets (0h – ESPN 2)



10/11 (sexta-feira): Brooklyn Nets x Boston Celtics (21h30 – ESPN 2), Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (0h – ESPN 2)



11/11 (sábado): Miami Heat x Atlanta Hawks (21h30 – Amazon Prime Video), Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors (22h30 – ESPN 2)



12/11 (domingo): Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers (17h30 – Amazon Prime Video), Miami Heat x San Antonio Spurs (21h – Amazon Prime Video)



14/11 (terça-feira): San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder (21h30 – Amazon Prime Video), Los Angeles Clippers x Denver Nuggets (0h – Amazon Prime Video)



15/11 (quarta-feira): Boston Celtics x Philadelphia 76ers (21h30 – ESPN 2), Sacramento Kings x Los Angeles Lakers (0h – ESPN 2)



17/11 (sexta-feira): Sacramento Kings x San Antonio Spurs (21h30 – ESPN 2), Phoenix Suns x Utah Jazz (0h – ESPN 2)



18/11 (sábado): Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks (22h – Amazon Prime Video), Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs (22h – ESPN 2)



19/11 (domingo): Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets (17h – Amazon Prime Video), Sacramento Kings x Dallas Mavericks (21h30 – Amazon Prime Video)



21/11 (terça-feira): Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers (21h30 – Amazon Prime Video), Utah Jazz x Los Angeles Lakers (0h – Amazon Prime Video)



22/11 (quarta-feira): Milwaukee Bucks x Boston Celtics (21h30 – ESPN 2), Golden State Warriors x Phoenix Suns (0h – ESPN 2)



24/11 (sexta-feira): Miami Heat x New York Knicks (21h30 – ESPN 2), San Antonio Spurs x Golden State Warriors (0h – ESPN 2)



25/11 (sábado): Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder (19h – Amazon Prime Video), Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers (21h30 – Amazon Prime Video), Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers (0h30 – ESPN 2)



26/11 (domingo): Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks (17h30 – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x New York Knicks (20h – Amazon Prime Video)



28/11 (terça-feira): Milwaukee Bucks x Miami Heat (21h30 – Amazon Prime Video), Golden State Warriors x Sacramento Kings (0h – Amazon Prime Video)



29/11 (quarta-feira): Los Angeles Clippers x Sacramento Kings (0h – ESPN 2)

Dezembro (32 jogos)

01/12 (sexta-feira): Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks (21h30 – ESPN 2), Denver Nuggets x Phoenix Suns (0h – ESPN 2)



02/12 (sábado): Golden State Warriors x Los Angeles Clippers (18h – Amazon Prime Video), Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks (23h – Amazon Prime Video), Memphis Grizzlies x Phoenix Suns (23h – ESPN 2)



12/12 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks (21h30 – Amazon Prime Video), Golden State Warriors x Phoenix Suns (0h – Amazon Prime Video)



13/12 (quarta-feira): Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs (22h – ESPN 2)



15/12 (sexta-feira): Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs (21h30 – ESPN 2), New York Knicks x Phoenix Suns (0h – ESPN 2)



16/12 (sábado): Detroit Pistons x Milwaukee Bucks (20h – Amazon Prime Video), Chicago Bulls x Miami Heat (22h – ESPN 2), Brooklyn Nets x Golden State Warriors (22h30 – Amazon Prime Video)



17/12 (domingo): New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs (17h30 – Amazon Prime Video), Houston Rockets x Milwaukee Bucks (21h – Amazon Prime Video)



19/12 (terça-feira): Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans (21h30 – Amazon Prime Video), Boston Celtics x Golden State Warriors (0h – Amazon Prime Video)



20/12 (quarta-feira): Boston Celtics x Sacramento Kings (0h – ESPN 2)



22/12 (sexta-feira): Washington Wizards x Golden State Warriors (23h – ESPN 2)



23/12 (sábado): Milwaukee Bucks x New York Knicks (14h30 – Amazon Prime Video), Boston Celtics x Los Angeles Clippers (17h30 – Amazon Prime Video), San Antonio Spurs x Dallas Mavericks (22h30 – ESPN 2)



25/12 (segunda-feira): Milwaukee Bucks x New York Knicks (14h – ESPN 2), Golden State Warriors x Denver Nuggets (16h30 – ESPN 2), Boston Celtics x Los Angeles Lakers (19h – ESPN 2), Philadelphia 76ers x Miami Heat (22h – ESPN 2), Dallas Mavericks x Phoenix Suns (0h30 – ESPN 2)



27/12 (quarta-feira): New York Knicks x Oklahoma City Thunder (22h – ESPN 2)



29/12 (sexta-feira): Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers (21h30 – ESPN 2)



30/12 (sábado): Miami Heat x Utah Jazz (19h – ESPN 2), Dallas Mavericks x Golden State Warriors (22h30 – Amazon Prime Video)



31/12 (domingo): Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (21h – Amazon Prime Video)

Janeiro (48 jogos)

03/01 (quarta-feira): Chicago Bulls x New York Knicks (21h30 – ESPN 2), Miami Heat x Los Angeles Lakers (0h – ESPN 2)



04/01 (quinta-feira): Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs (21h30 – Amazon Prime Video), Denver Nuggets x Golden State Warriors (0h – Amazon Prime Video)



05/01 (sexta-feira): New York Knicks x Philadelphia 76ers (21h30 – ESPN 2), Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers (0h – ESPN 2)



06/01 (sábado): Boston Celtics x Indiana Pacers (21h – Amazon Prime Video), Utah Jazz x Philadelphia 76ers (21h30 – ESPN 2)



07/01 (domingo): San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers (15h – Amazon Prime Video), Memphis Grizzlies x Phoenix Suns (22h – Amazon Prime Video)



10/01 (quarta-feira): Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks (21h30 – ESPN 2), New Orleans Pelicans x Golden State Warriors (0h – ESPN 2)



11/01 (quinta-feira): Boston Celtics x Milwaukee Bucks (21h30 – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (0h – Amazon Prime Video)



12/01 (sexta-feira): Houston Rockets x Detroit Pistons (21h30 – ESPN 2), Charlotte Hornets x San Antonio Spurs (0h – ESPN 2)



13/01 (sábado): Golden State Warriors x Milwaukee Bucks (22h – Amazon Prime Video)



14/01 (domingo): Indiana Pacers x Denver Nuggets (17h30 – Amazon Prime Video), Sacramento Kings x Milwaukee Bucks (21h – Amazon Prime Video)



15/01 (segunda-feira): San Antonio Spurs x Atlanta Hawks (17h30 – Amazon Prime Video), Golden State Warriors x Memphis Grizzlies (20h – Amazon Prime Video)



16/01 (terça-feira): Denver Nuggets x Philadelphia 76ers (21h30 – Amazon Prime Video), Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers (0h – Amazon Prime Video)



17/01 (quarta-feira): Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers (21h30 – ESPN 2), Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers (0h – ESPN 2)



18/01 (quinta-feira): Chicago Bulls x Toronto Raptors (21h30 – Amazon Prime Video), Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves (0h – Amazon Prime Video)



19/01 (sexta-feira): Denver Nuggets x Boston Celtics (21h30 – ESPN 2), Dallas Mavericks x Golden State Warriors (0h – ESPN 2)



20/01 (sábado): Milwaukee Bucks x Detroit Pistons (17h – Amazon Prime Video), San Antonio Spurs x Washington Wizards (21h – Amazon Prime Video)



21/01 (domingo): Indiana Pacers x Phoenix Suns (22h – Amazon Prime Video)



23/01 (terça-feira): New York Knicks x Brooklyn Nets (21h30 – Amazon Prime Video), Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers (0h – Amazon Prime Video)



24/01 (quarta-feira): Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs (21h30 – ESPN 2), Phoenix Suns x Dallas Mavericks (0h – ESPN 2)



25/01 (quinta-feira): Boston Celtics x Miami Heat (21h30 – Amazon Prime Video), Sacramento Kings x Golden State Warriors (0h – Amazon Prime Video)



26/01 (sexta-feira): Dallas Mavericks x Atlanta Hawks (21h – ESPN 2)



27/01 (sábado): Miami Heat x New York Knicks (17h – ESPN 2), Philadelphia 76ers x Denver Nuggets (19h30 – ESPN 2), Los Angeles Lakers x Golden State Warriors (22h30 – ESPN 2), Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs (22h30 – Amazon Prime Video)



28/01 (domingo): Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons (20h – Amazon Prime Video)



30/01 (terça-feira): Indiana Pacers x Boston Celtics (21h30 – Amazon Prime Video), Philadelphia 76ers x Golden State Warriors (0h – Amazon Prime Video)



31/01 (quarta-feira): Phoenix Suns x Brooklyn Nets (21h30 – ESPN 2), Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder (0h – ESPN 2)

Fevereiro (40 jogos)

01/02 (quinta-feira): Los Angeles Lakers x Boston Celtics (21h30 – Amazon Prime Video), Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies (0h – Amazon Prime Video)



02/02 (sexta-feira): Golden State Warriors x Memphis Grizzlies (22h – ESPN 2)



03/02 (sábado): Los Angeles Lakers x New York Knicks (22h30 – ESPN 2), Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks (22h30 – Amazon Prime Video)



04/02 (domingo): Memphis Grizzlies x Boston Celtics (20h – ESPN 2), Los Angeles Clippers x Miami Heat (20h – Amazon Prime Video)



06/02 (terça-feira): Dallas Mavericks x Brooklyn Nets (21h30 – Amazon Prime Video), Milwaukee Bucks x Phoenix Suns (0h – Amazon Prime Video)



07/02 (quarta-feira): Atlanta Hawks x Boston Celtics (21h30 – ESPN 2), New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers (0h – ESPN 2)



08/02 (quinta-feira): Dallas Mavericks x New York Knicks (21h30 – Amazon Prime Video), Denver Nuggets x Los Angeles Lakers (0h – Amazon Prime Video)



09/02 (sexta-feira): New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers (0h30 – ESPN 2)



10/02 (sábado): Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks (17h – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x Golden State Warriors (22h30 – ESPN 2)



11/02 (domingo): Boston Celtics x Miami Heat (16h – ESPN 2), Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder (17h – Amazon Prime Video)



13/02 (terça-feira): Oklahoma City Thunder x Orlando Magic (21h30 – Amazon Prime Video), Sacramento Kings x Phoenix Suns (0h – Amazon Prime Video)



14/02 (quarta-feira): Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers (21h30 – ESPN 2), Los Angeles Clippers x Golden State Warriors (0h – ESPN 2)



15/02 (quinta-feira): Milwaukee Bucks x Memphis Grizzlies (22h30 – Amazon Prime Video)



22/02 (quinta-feira): Phoenix Suns x Dallas Mavericks (21h30 – Amazon Prime Video), Los Angeles Lakers x Golden State Warriors (0h – Amazon Prime Video)



23/02 (sexta-feira): Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers (21h30 – ESPN 2), Miami Heat x New Orleans Pelicans (0h – ESPN 2)



24/02 (sábado):Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves (22h – Amazon Prime Video), Boston Celtics x New York Knicks (22h30 – ESPN 2)



25/02 (domingo): Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers (15h – ESPN 2), Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (17h30 – ESPN 2), Denver Nuggets x Golden State Warriors (21h – ESPN 2), San Antonio Spurs x Utah Jazz (22h – Amazon Prime Video), Sacramento Kings x Los Angeles Clippers (23h30 – ESPN 2)



27/02 (terça-feira): Philadelphia 76ers x Boston Celtics (21h30 – Amazon Prime Video), Miami Heat x Portland Trail Blazers (0h – Amazon Prime Video)



28/02 (quarta-feira): Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves (21h30 – ESPN 2), Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers (0h – ESPN 2)



29/02 (quinta-feira): Golden State Warriors x New York Knicks (21h30 – Amazon Prime Video), Miami Heat x Denver Nuggets (0h – Amazon Prime Video)

Março (46 jogos)

01/03 (sexta-feira): Dallas Mavericks x Boston Celtics (21h30 – ESPN 2), Milwaukee Bucks x Chicago Bulls (0h – ESPN 2)



02/03 (sábado): Utah Jazz x Miami Heat (19h – Amazon Prime Video), Denver Nuggets x Los Angeles Lakers (22h30 – ESPN 2)



03/03 (domingo): Philadelphia 76ers x Dallas Mavericks (15h – ESPN 2), Golden State Warriors x Boston Celtics (17h30 – ESPN 2),Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves (17h30 – Amazon Prime Video), New York Knicks x Cleveland Cavaliers (21h – ESPN 2), Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns (23h30 – ESPN 2)



05/03 (terça-feira): Atlanta Hawks x New York Knicks (21h30 – Amazon Prime Video), Phoenix Suns x Denver Nuggets (0h – Amazon Prime Video)



06/03 (quarta-feira): Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers (20h30 – ESPN 2), Milwaukee Bucks x Golden State Warriors (23h – ESPN 2)



07/03 (quinta-feira): Miami Heat x Dallas Mavericks (21h30 – Amazon Prime Video), Boston Celtics x Denver Nuggets (0h – Amazon Prime Video)



08/03 (sexta-feira): Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies (21h30 – ESPN 2), Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers (0h – ESPN 2)



09/03 (sábado): Boston Celtics x Phoenix Suns (22h30 – ESPN 2), San Antonio Spurs x Golden State Warriors (22h30 – Amazon Prime Video)



10/03 (domingo): Philadelphia 76ers x New York Knicks (19h – Amazon Prime Video), Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers (20h – ESPN 2), Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers (22h30 – ESPN 2)



12/03 (terça-feira): Philadelphia 76ers x New York Knicks (20h30 – Amazon Prime Video), Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers (23h – Amazon Prime Video)



13/03 (quarta-feira): Denver Nuggets x Miami Heat (20h30 – ESPN 2)



14/03 (quinta-feira): Phoenix Suns x Boston Celtics (20h30 – Amazon Prime Video), Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder (23h – Amazon Prime Video)



15/03 (sexta-feira): Denver Nuggets x San Antonio Spurs (21h30 – ESPN 2)



16/03 (sábado): Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (21h30 – ESPN 2), New York Knicks x Sacramento Kings (23h – Amazon Prime Video)



17/03 (domingo): Phoenix Suns x Milwaukee Bucks (14h – ESPN 2), Denver Nuggets x Dallas Mavericks (16h30 – ESPN 2), Brooklyn Nets x San Antonio Spurs (20h – Amazon Prime Video)



18/03 (segunda-feira): Miami Heat x Philadelphia 76ers (20h30 – ESPN 2), New York Knicks x Golden State Warriors (23h – ESPN 2)



20/03 (quarta-feira): Milwaukee Bucks x Boston Celtics (20h30 – ESPN 2), Memphis Grizzlies x Golden State Warriors (23h – ESPN 2)



23/03 (sábado): Phoenix Suns x San Antonio Spurs (21h – Amazon Prime Video)



24/03 (domingo): Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves (20h – Amazon Prime Video)



26/03 (terça-feira): Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks (20h30 – Amazon Prime Video), Dallas Mavericks x Sacramento Kings (23h – Amazon Prime Video)



27/03 (quarta-feira): Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers (20h30 – ESPN 2), Phoenix Suns x Denver Nuggets (23h – ESPN 2)



29/03 (sexta-feira): Dallas Mavericks x Sacramento Kings (23h – ESPN 2)



30/03 (sábado): Boston Celtics x New Orleans Pelicans (18 – Amazon Prime Video)



31/03 (domingo): Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets (16h30 – Amazon Prime Video)

Abril (18 jogos)

02/04 (terça-feira): Golden State Warriors x Dallas Mavericks (20h30 – ESPN 2), Los Angeles Clippers x Sacramento Kings (23h – ESPN 2)



03/04 (quarta-feira): Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks (20h30 – ESPN 2), Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns (23h – ESPN 2)



04/04 (quinta-feira): Philadelphia 76ers x Miami Heat (20h30 – Amazon Prime Video), Denver Nuggets x Los Angeles Clippers (23h – Amazon Prime Video)



05/04 (sexta-feira): Sacramento Kings x Boston Celtics (20h30 – ESPN 2)



06/04 (sábado): Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies (21h – Amazon Prime Video), Atlanta Hawks x Denver Nuggets (22h – ESPN 2)



07/04 (domingo): New York Knicks x Milwaukee Bucks (20h – Amazon Prime Video)



09/04 (terça-feira): Boston Celtics x Milwaukee Bucks (20h30 – Amazon Prime Video), Golden State Warriors x Los Angeles Lakers (23h – Amazon Prime Video)



10/04 (quarta-feira): Dallas Mavericks x Miami Heat (20h30 – ESPN 2), Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets (23h – ESPN 2)



11/04 (quinta-feira): New York Knicks x Boston Celtics (20h30 – Amazon Prime Video), New Orleans Pelicans x Sacramento Kings (23h – Amazon Prime Video)



12/04 (sexta-feira): Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies (21h – ESPN 2)



14/04 (domingo): Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans (16h30 – Amazon Prime Video)