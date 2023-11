Denver Nuggets x Golden State Warriors: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário de partida pela NBA 2023/24

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Duelo de gigantes. Na madrugada desta quinta-feira (09), Denver Nuggets, atual campeão, enfrenta o campeão 2021/22 Golden State Warriors pela temporada NBA 2023/24. O confronto tem início às 0h, horário de Brasília, na Ball Arena, em Denver, Colorado.

O último confronto entre os astros Stephen Curry e Nikola Jovic resultou em vitória dos Nuggets em abril deste ano, sob o placar apertado de 112 a 110. No retrospecto geral, cada um dos times conta com 10 vitórias diante do adversário, em um total de 20 disputas.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

Os atuais donos do título fazem excelente campanha no início de temporada regular: são até então sete vitórias e apenas uma derrota em oito jogos disputados. O deslize aconteceu diante do Minnesota Timberwolves, sob o placar de 110 a 89.

Líder da Conferência Oeste com o melhor desempenho da Liga na temporada, o Nuggets entra em quadra desta vez sem o ala-armador Jamal Murray, lesionado e sem previsão de volta. De acordo com o técnico Michael Malone, o jogador deve ter uma recuperação longa.

Ocupando o 3º lugar na Conferência Oeste, o Warriors entra em quadra após vitória de 120 a 109 diante do Detroit Pistons. Com isso, são seis vitórias e dois empates em oito disputas da temporada regular.

Como a equipe do técnico Steve Kerr não sofre com desfalques, os testes de rotação têm dado certo. Com a quinta melhor campanha da Liga, o Golden enfrenta os campeões com o quinteto titular escolhido no começo da campanha.

Saiba quais são os contratos mais caros da NBA

QUINTETOS TITULARES

Denver Nuggets: Reggie Jackson, Kentavious-Caldwell Pope, Michael Porter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Golden State Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney.



TRANSMISSÃO AO VIVO WARRIORS X NUGGETS

O jogo será transmitido AO VIVO pela ESPN2, Star+ e NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

Data: 09 de novembro de 2023.



Horário: 0h, horário de Brasília.



Local: Ball Arena, Denver, Colorado.



Onde assistir ao vivo: ESPN 2, Star+ e NBA League Pass.

Golden State Warriors: Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney.



Denver Nuggets: Reggie Jackson, Kentavious-Caldwell Pope, Michael Porter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic.