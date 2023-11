Phoenix Suns x Chicago Bulls: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário de partida pela NBA 2023/24

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (08), Phoenix Suns e Chicago Bulls se enfrentam pela temporada NBA 2023/24. O confronto tem início às 22h, horário de Brasília, no United Center, em Chicago, no estado de Illinois.

Apesar de ainda ter Devin Booker como desfalque devido a lesão, o Suns tem esperanças com a chance da estreia de Bradley Beal pela franquia nesta quarta. O ala-armador vinha se recuperando de lesão nas costas, porém de acordo com Shams Charania, jornalista do The Athletic, Beal teve seu status atualizado para questionável no relatório de lesões da NBA.

A estreia de Beal e a volta de Booker são esperadas para a recuperação do Phoenix Suns, que vem fazendo início de campanha decepcionante. Em sete jogos disputados, foram três vitórias e quatro derrotas, colocando a franquia na 11ª posição da Conferência Oeste.

O Bulls se recupera de início também com o pé esquerdo. Com vitória diante do Utah Jazz sob placar de 130 a 113, agora são três vitórias e cinco derrotas em oito jogos da temporada regular.

PROVÁVEIS TIMES



Phoenix Suns: Bradley Beal, Grayson Allen, Josh Okogie, Kevin Durant e Jusuf Nurkic.

Chicago Bulls: Coby White, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Torrey Craig (Patrick Williams) e Nikola Vucevic.



TRANSMISSÃO AO VIVO SUNS X BULLS

O jogo será transmitido AO VIVO pela NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

