Los Angeles Lakers x Houston Rockets: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário de partida pela NBA 2023/24

Nesta quarta-feira (09), Los Angeles Lakers enfrenta o Houston Rockets pela temporada NBA 2023/24. O confronto tem início às 22h, horário de Brasília, no Toyota Center, em Houston, Texas.

Os angelinos se encontram em situação negativa após derrota de 108 a 107 diante do Miami Heat. Agora, são três vitórias e quatro derrotas em sete jogos disputados. O time tem mostrado muitos problemas de alinhamento entre os jogadores, apesar de atuação avassaladora de LeBron James.

O elenco para a partida desta quarta preocupa: com lesão do pivô Anthony Davis na partida contra o Heat, o jogador vira dúvida. Além disso, Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt seguem fora.

O Houston Rockets entra em quadra após triunfo de 122 a 97 diante do Sacramento Kings. Com isso, recupera-se de mau início de temporada com três vitórias consecutivas em seis jogos disputados.

Saiba quais são os contratos mais caros da NBA

QUINTETOS TITULARES

Los Angeles Lakers: D’Angelo Russell, Austin Reaves, LeBron James, Taurean Prince e Anthony David.

Houston Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith e Alperen Sengun.



TRANSMISSÃO AO VIVO LAKERS X ROCKETS

O jogo será transmitido AO VIVO pela NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

Data: 08 de novembro de 2023.



Horário: 22h, horário de Brasília.



Local: Toyota Center, Houston, Texas.



Onde assistir ao vivo: NBA League Pass.

