QUAL CANAL VAI TRANSMITIR O JOGO DO BAYERN DE MUNIQUE HOJE, (08/10)? Vai passar na SBT? Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações de Bayern de Munique x Galatasaray

ALERTA DE JOGO IMPORTANTE! O Bayern de Munique enfrenta o Galatasaray, na Allianz Arena, na tarde desta quarta-feira (8), pela 4ª rodada da Champions League.

Na rodada passada, os alemães venceram os turcos por 3x1, na Turquia.

As equipes estão no Grupo A, que ainda conta com a presença de Manchester United e Copenhagen. Hoje o Bayern lidera a chave com 9 pontos, enquanto o Galatasaray é o 2°, com 4 somados até o momento.

QUAL CANAL VAI PASSAR O JOGO DO BAYERN DE MUNIQUE?

HBO Max

ESCALAÇÕES DE BAYERN DE MUNIQUE X GALATASARAY:

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich, Goretzka e Musiala; Sané, Gnabry e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

GALATASARAY: Guvenç; Boey, Sánchez, Bardacki e Karatas; Ayhan, Torreira e Akturkoglu; Tetê, Saha e Icardi. Técnico: Okan Buruk.