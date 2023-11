À convite de Yuri Romão, Organizadas do Sport conversam com elenco no CT e fazem pacto pelo acesso; confira os detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na próxima sexta-feira (10), o Sport tem um confronto direto contra o Atlético-GO, na Ilha do Retiro. Separados por apenas uma posição e brigando ponto a ponto pelo G4, o jogo tem cara de decisão.

Como toda ajuda é necessária, o presidente Yuri Romão convidou as principais torcidas organizadas do clube para terem uma conversa "olho no olho" com o elenco, no Centro de Treinamentos do Leão, na tarde desta quarta-feira (8).

Torcidas que participaram da ação:

Torcida Jovem

Brava Ilha

Gang da Ilha

Sport Chopp

Comando Rasta

Na conversa, que teve tom amistoso, torcedores e jogadores fizeram um pacto pelo acesso e que haverá uma trégua nas críticas e cobranças mais contundentes pelos três jogos restantes da Série B.

"Ficou decidido por unanimidade que agora não é mais o momento de reclamar ou levantar falhas, o foco deve ser único e exclusivo em unir forças em prol do nosso principal objetivo do ano que é o acesso", disse a Torcida Jovem, em nota.

Nesta semana, o técnico Enderson Moreira e o próprio presidente Yuri Romão se pronunciaram sobre o atual momento de crise do Sport. O time saiu do G4 após 17 rodadas consecutivas e só venceu quatro jogos nos últimos três meses. Além de reconhecer o momento de instabilidade, o maior pedido foi pelo abraço dos rubro-negros.

"Enfrentaremos uma batalha por vez, uníssonos, sem vaidades ou nada que possa nos dividir e atrapalhar, conquistaremos o acesso juntos porque nada nem ninguém é mais importante que o Sport", finaliza o texto.