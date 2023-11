NÁUTICO: Aluísio Xavier reverte impugnação na Justiça, mas decide manter Bruno Becker como cabeça de chapa da oposição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (8), o advogado Aluísio Xavier conseguiu reverter na justiça a impugnação à sua candidatura à presidência do Náutico.

No final do mês passado, ele havia perdido o direito de disputa após ser acusado de não cumprir o requisito de 24 meses de pagamentos ininterruptos como sócio, exigido pelo estatuto do Timbu.

O desembargador Adalberto de Oliveira Melo decidiu em favor do efeito suspensivo solicitado pelo candidato e ele pode disputar o pleito do próximo domingo (12), contra Alexandre Asfora.

Acontece que Aluísio Xavier optou por manter Bruno Becker como o cabeça de chapa, tendo Tatiana Roma como vice. Até então considerado um candidato provisório, Aluísio achou mais prudente dar continuidade à campanha de Becker, o auxiliando na luta pela eleição.

Ele chegou a disputar o último pleito, mas teve apenas 7,6% dos votos, ficando na terceira posição.

As eleições do Timbu estão marcadas para o dia 12 de novembro, com votação entre as 8h e 17h, na sede do Náutico. Além dos cargos do Executivo para o biênio 2024/2025, o pleito também será responsável pela eleição de 270 conselheiros para o quadriênio 2024/2027. Ao todo, 4.089 sócios e sócias estão aptos para votar nas eleições alvirrubras.