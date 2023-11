Milwaukee Bucks x Indiana Pacers: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário de partida pela NBA 2023/24

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (09), Milwaukee Bucks enfrenta o Indiana Pacers pela temporada regular NBA 2023/24. O confronto tem início às 21h, horário de Brasília, no Gainbridge Fieldhouse, em Indiana.

É o primeiro confronto direto entre as equipes nesta temporada. Em sua última partida, ainda na disputa por vaga no play-in da temporada 2022/23, o Bucks saiu vitorioso sob o placar de 149 a 136.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

O Indiana Pacers vem de triunfo de 134 a 118 diante do Utah Jazz. A vitória representou um excelente trabalho em equipe, com destaque para Aaron Nesmith, Bennedict Mathurin e Myles Turner, que juntos pontuaram 68 dos pontos totais.

Com isso, o time soma cinco vitórias e três derrotas nos oito jogos disputados da temporada 2023/24, ocupando a 4ª posição da Conferência Leste. Tyrese Haliburton, que deu um show de assistências na partida contra o Jazz, carrega o posto de pontuador do Pacers com uma média de quase 23 pontos por jogo.

Apesar do Milwaukee Bucks também vir de vitória, o cenário é outro e menos comemorativo. Em partida diante do Detroit Pistons, com o resultado de 120 a 118, os Bucks tiveram dificuldades sem o ala-pivô Giannis Antetokounmpo, este expulso, e sofreram para conquistar o triunfo. Os números do armador Damian Lillard não foram surpreendentes: acertou apenas dois de 12 arremessos de três e três assistências.

Ainda assim, a equipe se sai bem neste início de temporada e posiciona-se na segunda colocação da Conferência Leste, com cinco vitórias e duas derrotas em sete jogos disputados. Se mantém atrás apenas do líder Philadelphia 76ers, que comanda a conferência com seis vitórias e apenas uma derrota.

TABELA ATUALIZADA NBA 2023/24: CONFERÊNCIA LESTE







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

QUINTETOS TITULARES

Milwaukee Bucks: Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez.

Indiana Pacers: Tyrese Haliburton, Bruce Brown, Bennedict Mathurin, Obi Toppin e Myles Turner.



TRANSMISSÃO AO VIVO BUCKS X PACERS

O jogo será transmitido AO VIVO pela NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

Data: 09 de novembro de 2023.



Horário: 21h, horário de Brasília.



Local: Gainbridge Fieldhouse, Indiana.



Onde assistir ao vivo: NBA League Pass.

