Pé frio? James Harden ainda não ganhou pelo Los Angeles Clippers na NBA 2023/24

Erros do ala-armador foram decisivos para a vitória do adversário desta quarta-feira (08), o Brooklyn Nets.

James Harden fez boa atuação em sua estreia no Los Angeles Clippes diante do New York Knicks, na noite de segunda-feira (06), mas não foi o suficiente para levar sua primeira vitória com a nova camisa. Com o resultado final de 111 a 97, os donos da casa conseguiram dominar o jogo no último quarto de uma partida que, até então, estava bem equilibrada.

Seu segundo jogo pelo Clippers terminou também em decepção. Nesta quarta-feira (08), o time enfrentou o Brooklyn Nets fora de casa e foram derrotados sob o placar de 100 a 93. Mesmo com contratempos do lado do Nets, como a perda do seu cestinha Cam Thomas devido a torção no tornozelo, os visitantes se mostraram perdidos em quadra nos últimos momentos do jogo e permitiram a vitória adversária.

Desta vez, o veterano Harden leva certa parte da culpa. O armador vindo do Philadelphia 76ers cometeu três erros de ataque, um atrás do outro, e terminou o último quarto sem pontuar uma única vez. Os deslizes facilitaram para o Nets abrir uma vantagem decisiva de 10 pontos.

Paul George e Russell Westbrook tentaram reverter a situação, mas não vingaram: a vitória final foi para o Brooklyn Nets, adiando assim o primeiro triunfo de Harden pelo Clippers. Com isso, a equipe de Los Angeles fica na 10º posição da Conferência Oeste, com três vitórias e quatro derrotas.

A próxima partida do Los Angeles Clippers acontece nesta sexta-feira (10/11), diante do Dallas Mavericks do astro Luka Doncic. A partida acontece a partir das 22h30, horário de Brasília, no American Airlines Center, em Dallas.

