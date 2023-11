Carro da morte: Conheça a história do "Little Bastard", que matou astro de Hollywood e todos que "cruzavam" seu caminho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos ícones de Hollywood na década de 50, o astro James Dean morreu precocemente aos 24 anos de idade, em um acidente automobilístico. O jovem ator símbolo da juventude rebelde, era apaixonados por carros e por coincidência, foi o motivo do seu fim.

Em setembro de 1955, Dean estava finalizando as gravações do filme "Giants" (no Brasil: "Assim caminha a humanidade"), e para se manter perto do seu amor pelo automobilismo, havia trocado seu Porsche Speedster por um novo, que havia chegado recentemente, um 550 Spyder, chassis 550-0055, que logo o batizou de imediato de "Little Bastard", que foi impresso na carroceria.

O novo carro instantaneamente virou o amor do ator, que ficou encantado com sua lataria brilhante e a velocidade em que seu Porsche conseguiria chegar. Na época, o astro do filme "Juventude Transviada", estava proibido pelos estúdios de participar de corridas, porém naquele final de semana, James decidiu ir para uma corrida em Salinas, uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

O jovem ator havia contratado um reboque para levar seu amado "Little Bastard", até o local da corrida, mas seu mecânico Rolf Wütherrich, o recomendou que ele fosse dirigindo o carro, para "amaciar o motor" e ir se adaptando ao veículo, chegando até a acompanhar James Dean na viagem no carona.

No meio da viagem até as salinas, um Ford que havia vindo de uma outra estrada, não percebeu a presença do Porsche na pista e no cruzamento da Rota 466, bateu com força no carro do ator, que não conseguiu freia à tempo. O impacto da batida foi tão forte, que o mecânico Würtherich foi arremessado de dentro do carro com vida, enquanto James Dean, preso nas ferragens, quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Enquanto o motorista do Ford, sofreu ferimentos leves.

Carro amaldiçoado

Após o acidente trágico com James Dean, a fama de de amaldiçoado no Porsche iniciou, e vários indícios com o carro começaram a surgir, fazendo com que essa fama fosse ficando cada vez mais verídica.

No mesmo ano do trágico fim do ator, os destroços do "Little Bastard", foram comprados por um piloto da Califórnia, chamado William Eschrich, que instalou em Lotus IX o motor do carro e vendeu algumas outras peças da suspensão para Troy Lee McHenry, outro condutor de carros esportivos, que colocou no seu Porsche 356. Alguns meses depois, os homens participavam da mesma corrida, sofreram graves acidentes. Eschrich, dono do Lotus sobreviveu, mas Troy, proprietário do Porsche bateu em uma árvore logo na primeira volta, e acabou não resistindo.

Os restos do amado carro de Dean, como chassi, carroceria de alumínio e quatro rodas foram vendidos a George Barris, homem que havia customizado o Porsche para o ator. Ele decidiu vender dois pneus, e os restos que sobrou, emprestou ao Departamento de Segurança Rodoviária, para que fosse exposto em campanhas de prevenção no país,

Segundos relatos, os pneus que haviam sido negociado, por motivos desconhecidos explodiram, provocando um novo acidente. Já os restos que estavam sendo exibidos, caíram várias vezes do expositor, causando ferimentos em visitantes que estavam perto. Mas o "Little Bastard", fez mais uma vítima antes do seu desaparecimento. Em uma mudança de local para ser exposto, o motorista do caminhão George Barkus, que levava o Porsche sofreu um acidente e morreu no local.

Para aumentar ainda mais a fama do carro, um incêndio misterioso ocorreu no armazém em que se encontrava os restos do carro, que não sofreu nenhuma alteração. Até os dias de hoje, não se sabe o que causou o fogo no local. Já em 1960, enquanto era transportado, o carro sumiu misteriosamente, com paradeiro desconhecido até hoje.

