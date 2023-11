Copa do Nordeste: veja as datas dos jogos da temporada 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Copa do Nordeste 2024 já tem o calendário definido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas nesta quinta-feira (9). O torneio regional começa nos dias 7 e 14 com as duas fases de Eliminatórias. A TV Jornal/SBT, mais uma temporada, é a casa da maior competição regional do primeiro semestre do futebol brasileiro. Todos os jogos são transmitidos pelo narrador Aroldo Costa.

Pernambuco possui dois representantes nas Eliminatórias da Copa do Nordeste. São eles: Santa Cruz e Retrô, que enfrentam Altos e Confiança, respectivamente, em jogos únicos na primeira fase. Na fase de grupos, o Sport (campeão estadual) e o Náutico (melhor colocado no ranking da CBF) estão garantidos.

Dos 16 clubes que irão disputar as Eliminatórias, apenas quatro irão disputar a etapa mais importante da Copa do Nordeste. Além dos pernambucanos, outros 14 clubes estão na briga: ABC, Altos, ASA, Botafogo, Confiança, CSA, Ferroviário, Iguatu, Jacuipense, Juazeirense, Moto Club, Potiguar, Sampaio Corrêa e Sousa.

Dessa maneira, a fase de grupos da Copa do Nordeste 2024 começa no dia 4 de fevereiro. Assim, as finais estão previstas para os dias 5 e 9 de junho, em paralelo os jogos das Datas da Fifa no mês. Vale destacar que a competição não deve parar por causa das partidas das seleções. A CBF ainda separou 13 datas para os Estaduais

Veja os demais clubes classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste

River-PI (campeão do Piauiense)

Bahia (campeão do Baiano)

Itabaiana (campeão do Sergipano)

CRB (campeão do Alagoano)

Vitória (via ranking)

Maranhão (campeão do Maranhense)

Fortaleza (campeão do Cearense)

América-RN (campeão do Potiguar)

Treze (campeão do Paraibano)

Ceará (via ranking)