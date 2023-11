Santa Cruz divulga lista de sócios aptos a votar nas eleições deste domingo (12 de novembro); confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz divulgou, na noite de quarta-feira (9), a lista de 1.745 sócios aptos a votar na eleição do clube, que acontecerá no próximo domingo, dia 12, no Arruda.

Segundo a última atualização da comissão eleitoral, duas chapas estão inscritas: a Unidos pelo sucesso do Santa Cruz Futebol Clube, que teve sua candidatura desistência por parte de Albertino dos Anjos, e a Reconstrução coral.

A chapa Santa forte pra renovar, que era capitaneada por Zé Neves, teve sua inscrição invalidada pela comissão eleitoral, que apontou uma série de irregularidades. O grupo de oposição apresentou recurso nesta quarta-feira à noite, pedindo a revalidação da candidatura.

Se o recurso for aceito, a eleição será disputada por duas chapas no próximo domingo. Caso contrário, a Reconstrução coral será eleita por aclamação, com Bruno Rodrigues como novo presidente do clube para o triênio 2024/26.