Lúcio Flávio demitido do Botafogo? Clube coloca novo técnico no radar

O ano do Botafogo pode estar ameaçado após nova derrota no Brasileirão. Sob forte protesto da torcida alvinegra, a diretoria botafoguense ligou o alerta e começou a colocar alguns nomes na mesa para assumir o comando técnico do clube no lugar de Lúcio Flávio.

A tendência é que o atual treinador possa deixar o cargo ainda antes do duelo decisivo diante do Red Bull Bragantino, marcado para este domingo (12), mas nenhum martelo foi batido na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo informações de bastidores, o elenco defende a índole de Lúcio Flávio, mas - segundo o jornal O Globo - a diretoria busca um profissional mais impositivo para os últimos seis jogos do Brasileirão. Entre os nomes ventilados, estão Luxemburgo e Cuca. Esse último negou qualquer negociação.

Textor coloca estrangeiros no radar para 2024

Ainda de acordo com O Globo, o Botafogo colocou alguns nomes de peso na mesa para assumir o comando do elenco em 2024.

Entre os profissionais elencados, estão Juan Pablo Vojvoda - do Fortaleza - e Pedro Caixinha - do Bragantino. Abel Ferreira - do Palmeiras - também agrada John Textor, mas valores altos afastam a possibilidade de tirá-lo do Verdão no próximo ano.

Lúcio Flávio foi demitido do Botafogo?

Até o momento da publicação desta matéria, Lúcio Flávio segue no comando do Botafogo. O treinador está com a delegação rumo à Atibaia, onde a equipe irá ficar até o duelo diante do Bragantino no próximo dia 12.

Caso o Glorioso opte por trazer um novo técnico nos próximos dias, Lúcio Flávio voltará a comandar o Botafogo B ou sub-23.

