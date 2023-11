Messi entra na rota do Flamengo e clube prepara grande novidade para 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo já trabalha com o ano que vem e estuda alguns planejamentos para 2024. Um deles envolve o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, e eleito melhor do mundo pela France Football pela oitava vez na carreira. Segundo a Coluna do Fla, o Flamengo estuda um amistoso contra o Inter Miami.

E não para por ai. Além de encontrar Messi em um duelo histórico, o Flamengo estuda fazer o lançamento da camisa número da equipe, elaborada pela Adidas, durante esse amistoso. Ou seja, motivos não faltam para o torcedor conferir esse amistoso.

Importante lembrar que não há nada confirmado pela diretoria do Flamengo sobre o amistoso contra a equipe de Lionel Messi. Neste momento, as informações são de bastidores.

Chance do Flamengo ser campeão

Ao passo que segue seu planejamento para o ano que vem, o Flamengo também trabalha a questão da briga pelo título do Brasileirão. Após vencer o Palmeiras por 3x0, na última quarta-feira, a equipe do técnico Tite está a apenas 3 pontos do líder Botafogo.

Segundo o site Chance de Gol, o Flamengo tem hoje 8,1% de chances de ser campeão. Obviamente que esse probabilidade é muito pequena. O Botafogo ainda tem 40,1% de chances, enquanto o Palmeiras tem 22%. Bragantino tem 18,7% e o Grêmio 10,4%.

O próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense, neste sábado (11), às 18h30, no Maracanã. Se vencer, e dependendo da combinação de resultados, o Flamengo pode encostar de vez nos líderes da competição.