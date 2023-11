Flamengo x Fluminense: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entrando na briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo retorna aos gramados neste sábado (11) diante do Fluminense, pela 34ª rodada da Série A. A bola rola a partir das 18h30, horário de Brasília, no Maracanã.

As equipes se enfrentam no Rio de Janeiro em duelo que vale a vida para o Rubro-Negro, que está a apenas três pontos da liderança do Brasileirão - apesar do Botafogo ainda ter uma partida a menos.

O Fluminense, por outro lado, não tem mais ambição no Campeonato Brasileiro, já que foi Campeão da Libertadores deste ano e já está garantido na competição sul-americana do próximo ano. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos.

Classificação atualizada da Série A

Ficha do Jogo: Flamengo x Fluminense

34ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: sábado, 11 de novembro de 2023.

sábado, 11 de novembro de 2023. Horário: 18h30 (horário de Brasília).

18h30 (horário de Brasília). Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Onde assistir ao vivo: Premiere (pay-per-view).

Escalações: Flamengo x Fluminense

Provável escalação do Flamengo:

Rossi, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís, Gerson, Pulgar, Arrascaeta; Luiz Araújo, Éverton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Provável escalação do Fluminense:

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo

O duelo conta com transmissão exclusiva do canal por assinatura Premiere.