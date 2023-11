Transmissão Palmeiras x Internacional: Onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Palmeiras briga pela liderança do Brasileirão

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (11) em mais um duelo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão recebe o Colorado na Arena Barueri a partir das 21h (de Brasília).

Vindo de derrota para o Flamengo, o Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança da Série A, mas ainda está entre os cabeças da tabela e empatado em pontos com o líder Botafogo - que ainda tem um jogo a menos.

Na 12ª colocação, o Inter já não briga pelo topo da tabela, mas quer ao menos garantir a vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Ficha do Jogo: Palmeiras x Internacional

34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: Sábado, 11 de novembro de 2023.

Sábado, 11 de novembro de 2023. Horário: 21h (horário de Brasília).

21h (horário de Brasília). Local: Arena Barueri, em Barueri-SP.

Arena Barueri, em Barueri-SP. Onde assistir ao vivo: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Escalações: Palmeiras x Internacional

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton; Murilo, Luan, Naves; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga, Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Internacional:

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Dalbert; Maurício, Aránguiz, Johnny, Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo?



O Palmeiras encara o Internacional com transmissão ao vivo do SporTV e do canal por assinatura Premiere.