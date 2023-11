Real Madrid x Valencia: Veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Real Madrid enfrenta o Valencia neste sábado (11/11) em jogo válido pela 13ª rodada da La Liga 2023/24. O confronto acontece às 17h, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha.

O gigante merengue perde a liderança do campeonato após empate sem gols diante do Rayo Vallecano. Com isso soma 29 pontos, dois a menos do atual líder Girona, embalado com quatro vitórias consecutivas.

Apesar de passar por recente luxação no ombro, a grande estrela da vez Jude Bellingham aparece como escalado para a disputa de sábado. O treinador Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (10/11) a provável volta do inglês para o elenco.

Até o momento, o Valencia ocupa a 8ª colocação da tabela somando 18 pontos. O time vem de vitória diante do Granada sob o placar de 1 a 0, resultando em uma posição acima.

No retrospecto de confrontos diretos entre os dois adversários, são ao todo 210 jogos, contando com 109 vitórias merengues, 43 empates e 58 triunfos do Valencia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Escalação Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kross (Modric); Rodrygo, Bellingham e Vinicius Junior.

Técnico: Carlo Ancelotti.

Escalação Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Mosquera, Gabriel Paulista e Gayá; Fran Pérez, Pepelu, Guerra e Amalah; Diego López e Yaremchuk.

Técnico: Rúben Baraja.

TRANSMISSÃO AO VIVO: ONDE ASSISTIR REAL MADRID X VALENCIA

O jogo será transmitido AO VIVO pela ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

FICHA TÉCNICA

Data: 11 de novembro de 2023;



Horário: 17h (horário de Brasília);



Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid, Espanha;



Onde assistir: ESPN e Star+;

Valencia: Mamardashvili; Thierry Correia, Mosquera, Gabriel Paulista e Gayá; Fran Pérez, Pepelu, Guerra e Amalah; Diego López e Yaremchuk.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Camavinga, Valverde e Kross (Modric); Rodrygo, Bellingham e Vinicius Junior.

