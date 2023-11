PSG x Reims: Veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e horário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paris Saint Germain e Reims se enfrentam em campo neste sábado (11/11) em jogo válido pela 12ª rodada da Ligue 1. O confronto acontece às 13h, horário de Brasília, no Estádio Auguste Delaune, em Reims.

O PSG vem embalado com sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. Na vice-liderança com 24 pontos, o último triunfo do time marcou placar de 3 a 0 diante do Montpellier.

Ocupando a 4ª colocação somando 20 pontos, o Reims entra em campo após vitória de 1 a 0 diante do Nantes. Com isso, conta com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Ligue 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TABELA ATUALIZADA LIGUE 1







Standings provided by Sofascore

TRANSMISSÃO AO VIVO: ONDE ASSISTIR REIMS X PSG

O jogo será transmitido AO VIVO pelo serviço de streaming Star+.

FICHA TÉCNICA

Data: 11 de novembro de 2023;



Horário: 13h (horário de Brasília);



Local: Estádio Auguste Delaune, Reims;



Onde assistir: Star+;



PSG: Dommarumma; Nordi Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Ousmane Dembélé; Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé.

Reims: Yehvann Diouf; Emmanuel Agbadou, Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid; Thomas Foket, Azor Matusiwa, Amir Richardson, Josh Wil-son Esbrand; Oumar Diakité, Amine Salama, Junya Ito.