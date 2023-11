UFC 295 Onde assistir ao vivo: Confira horário e onde vai passar a luta de Poatan contra Prochazka no UFC 295

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite deste sábado (11/11), teremos mais emoções dentro do ringue pelo UFC 295. O evento iniciará às 20h (horário de Brasília), sendo disputado no Madison Square Garden, em Nova York. Destaque para a luta principal da noite, entre o brasileiro Alex Poatan contra Jiri Prochazka, valendo o cinturão dos meio-pesado.

Após mudar de categoria, Alex Poatan que atualmente é o nº3 da divisão, tenta surpreender à todos e ficar com o cinturão logo nos seus primeiros combates e para mostrar que não chegou para brincadeira.

Ex-campeão da categoria, Prochazka quer recuperar o título que precisou abrir mão ao se lesionar e agora, após voltar forte quer retornar ao topo dos meios-pesados.

Onde assistir

Todas as lutas do UFC 295 serão transmitidas ao vivo pelo UFC Fight Pass, serviço de streaming da competição. O canal no Youtube do UFC Brasil passará ao vivo três lutas do card preliminar.

Confira todas as lutas do UFC 295

Card principal – 00hs

Cinturão peso meio-pesado: Jiri Prochazka x Alex Poatan



Cinturão Interino peso-pesado: Sergei Pavlovich x Tom Aspinall



Peso-palha: Jessica Andrade x Mackenzie Dern



Peso-leve: Matt Frevola x Benoit Saint Denis



Peso-pena: Diego Lopes x Pat Sabatini

Card preliminar – 20hs

Peso-mosca: Steve Erceg x Alessandro Costa



Peso-palha: Tabatha Ricci x Loopy Godinez



Peso-leve: Mateusz Rebecki x Roosevelt Roberts



Peso-leve: Nazim Sadykhov x Viacheslav Borshchev



Peso-leve: Jared Gordon x Mark O. Madsen



Peso-casado: John Castaneda x Kyung Ho Kang



Peso-mosca: Joshua Van x Kevin Borjas



Peso-pena: Dennis Buzukja x Jamall Emmers