NBA: Partida entre Rockets e Lakers contou com provocações para LeBron James

Confronto resultou em vitória do Rockets sob placar de 128 a 94.

O Lakers, que já não vem em fase boa, passou por bons estresses no confronto desta quarta-feira (08/11). Em atropelo de 128 a 94, o Houston Rockets conquistou sua quarta vitória consecutiva, enquanto o Los Angeles Lakers sai com sua terceira derrota seguida.

Além da dor de cabeça da derrota, o astro veterano LeBron James ainda lidou com o adversário Dillon Brooks o provocando durante a partida. O ala do Rockets prometeu durante a semana que não deixaria LeBron em paz, chegando a afirmar na partida que havia "entrado na cabeça" dele.

Com Anthony Davis como desfalque, os Lakers não tiveram chances. O Rockets já abriu boa vantagem no primeiro tempo, marcando 32 pontos contra 19 dos adversários. Jalen Green se consagrou cestinha da vez, autor de 28 pontos do jogo.

A campanha de Brooks vem sendo satisfatória, com aproveitamento de 53.8% nos arremessos de três, média de 14.7 pontos e 4.6 rebotes. Mas além da atuação, o jogador está chamando a atenção devido às suas provocações direcionadas ao calouro Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, e LeBron.

Preocupando os fãs com o desempenho decepcionante, o Lakers encara neste sábado (11/11) o Phoenix Suns, que apesar de contar apenas com Kevin Durant de seus astros principais, não deve se estressar caso os adversários continuem com tal atuação.

