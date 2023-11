Sport empata com o Atlético-GO e precisará fazer contas para conseguir o acesso; veja os cálculos necessários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em uma Ilha do Retiro completamente lotada, o Sport empatou em 0x0 com o Atlético-GO, nesta sexta-feira (10), pela antepenúltima rodada da Série B.



O resultado complicou e muito a situação do Leão, já que a vitória nesta noite era considerada crucial na missão do acesso. Os rubro-negros permaneceram na quinta colocação com 60 pontos, mas podem ser ultrapassados por Novorizontino e Mirassol, que ainda jogarão neste final de semana contra Vitória e Ceará, respectivamente.

Para piorar a situação, Criciúma e Juventude, que estão acima do Sport, também não entraram em campo e podem dificultar ainda mais os cálculos dos pernambucanos no G4. Os catarinenses pegam o Guarani, fora de casa, enquanto os gaúchos enfrentam o já rebaixado ABC, em Natal.

Sport tinha 90% de chances de acesso e restando dois jogos, tem menos de 40% - JAILTON JUNIOR/JC IMAGEM

Em relação à partida, o técnico Enderson Moreira usou uma escalação completamente diferente de todas já usadas neste Brasileirão. Na defesa, o goleiro Jordan ganhou a vaga de Dênis, enquanto Roberto Rosales assumiu a lateral-direita. No meio campo, três volantes: Felipe, Fábio Matheus e Fabinho. O ataque também teve nova formatação com Diego Souza e Edinho.

O time jogou bem melhor do que nas últimas partidas, mas também chegou a tomar sufoco do Atlético-GO. De maneira geral, as duas equipes tiveram quase as mesmas chances claras de gol, com o Leão levando mais perigo.

No fim das contas, o resultado acabou sendo ótimo para o Dragão, que assumiu a vice-liderança e agora depende apenas de si para conquistar o acesso. O Sport, por sua vez, precisará secar os adversários, além de ter a obrigação de vencer o Vitória na próxima rodada para chegar ao último jogo, contra o Sampaio Corrêa com chances de subir.

MELHORES MOMENTOS DE SPORT 0 X 0 ATLÉTICO-GO:

FICHA DO JOGO - SPORT 0 X 0 ATLÉTICO-GO:

SPORT: Jordan; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Nathan); Fábio Matheus (Wanderson), Fabinho, Felipe (Fabrício Daniel) e Jorginho; Edinho (Labandeira) e Diego Souza (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alex Vinícius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando (Matheus Régis), Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto) e Airton (Rhaldney). Técnico: Jair Ventura.

COMPETIÇÃO: Série B do Brasileirão (36ª rodada)

LOCAL: Ilha do Retiro, no Recife

CARTÕES AMARELOS: Felipe (Sport); Gustavo Coutinho e Lucas Esteves (Atlético-GO)

PÚBLICO: 26.345

RENDA: R$ 573.325,00

ARBITRAGEM: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ); Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ); Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

