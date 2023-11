Notícia do Grêmio: confira a quantidade de gols do Grêmio nas últimas temporadas e confira o "efeito Suárez" em 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grêmio parece ter encontrado seu caminho na reta final do Brasileirão e embalou na competição, chegando até a voltar para a disputa do título. Com o melhor ataque do campeonato com 57 gols e balançando as redes em 100 oportunidades na temporada, a equipe pode conquistar o Brasileirão, graças ao efeito Suárez.

O atacante uruguaio de 35 anos, foi o responsável por três dos 4 gols a vira histórica contra o líder Botafogo, e com isso, viu seus números dispararem como artilheiro e garçom da equipe no ano de 2023.

A média atual é a melhor e mais relevante desde 2019, quando a equipe marcou 125 gols em 73 partidas. Para que os números de 2023 sejam os melhores, a equipe precisa marcar 10 gols em cinco partidas restantes do Brasileirão.

Confira a artilharia do Grêmio nas últimas temporadas

2023 - 100 gols em 59 jogos (1,69)



2022 - 81 gols em 55 jogos (1,47)



2021 - 116 gols em 72 jogos (1,61)



2020 - 101 gols em 74 jogos (1,36)



2019 - 125 gols em 73 jogos (1,71)

Além de Suárez, o tricolor gaúcho ainda tem Cristaldo como um referência ofensiva do time, mesmo o argentino não sendo titular absoluto do time.

A próxima partida do Grêmio acontece neste domingo (12), contra o Corinthians que será disputado na Arena.