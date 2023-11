Novo treinador do Botafogo: Após últimos resultados, Botafogo já tem novo treinador para o restante da temporada.; confira quem será

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo treinador não comandará à equipe no duelo deste domingo (12), contra o Bragantino

NOTÍCIAS DO BOTAFOGO

Após os últimos resultados na competição, o Botafogo decidiu tirar Lúcio Flávio do comando, visando que o título corre risco de não ser conquistado pela equipe e ir atrás de um novo nome para o restante da temporada. Para a surpresa de muitos, Tiago Nunes decidiu aceitar essa difícil missão de treinar o time nas últimas partidas.

O treinador decidiu deixar o comando do Sporting Cristal, para tentar confirmar o título para o glorioso. Junto com ele, o preparador físico Carlos Soares, conhecido pelos torcedores da estrela solitária, também retornará ao time.

A equipe peruana confirmou o acerto de Nunes com o Botafogo, ao anunciar a saída do treinador e afirmando que tentou manter o profissional para a próxima temporada, o que não foi aceito pelo técnico. Tiago será o quarto treinador da equipe carioca na temporada, que já foi treinada anteriormente por Luís Castro, que decidiu deixar a equipe para treinar o Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, Bruno Lage e Lúcio Flávio, ambos demitidos após resultados ruins.

Porém, Tiago não estará à beira do gramado no duelo decisivo contra o Bragantino neste domingo (12), já que só deverá chegar ao Rio na segunda-feira (13).