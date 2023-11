Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje (12)? Vai passar na Globo? Saiba onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A fim de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Corinthians visita o Grêmio neste domingo (12), em Porto Alegre-RS, pela 34ª rodada. A bola rola na Arena do Grêmio a partir das 16h, horário de Brasília, com transmissão na TV aberta.

O Tricolor Gaúcho é uma das equipes candidatas ao título da Série A do Campeonato Brasileiro e vem de vitória diante do então líder Botafogo. Em caso de vitória, pode assumir a liderança da tabela.

O Corinthians, por outro lado, vem de empate em casa diante do Atlético-MG e está a apenas quatro pontos de distância do Z4.

Grêmio x Corinthians será televisionado ao vivo pela Rede Globo, para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O canal por assinatura Premiere transmite para todo o Brasil.

Ficha do Jogo: Grêmio x Corinthians

34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 12 de novembro, domingo.

12 de novembro, domingo. Horário: 16h, horário de Brasília.

16h, horário de Brasília. Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS.

Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS. Onde assistir ao vivo: Globo e Premiere.

Escalações:

Grêmio

???? ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraCegoVer] [#PraTodosVerem]

12 G. Grando

18 João Pedro

34 Bruno Alves

4 Kannemann

6 Reinaldo

20 Villasanti

8 Carballo

19 Cristaldo

22 Besozzi

13 Galdino

9 Suárez (capitão)



Reservas:

31 Caíque, 2 Fabio, 53 G. Martins, 15 Uvini, 54… pic.twitter.com/X4JECLa36D — Grêmio FBPA (@Gremio) November 12, 2023

Corinthians

Os titulares do Timão para enfrentar o Grêmio! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/2q2vaQ6j16 — Corinthians (@Corinthians) November 12, 2023

Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo? Vai passar na Globo?

A bola rola com transmissão ao vivo da Globo e do canal por assinatura Premiere.