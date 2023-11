RESULTADO BRAGANTINO X BOTAFOGO HOJE (12): Quem ganhou, Botafogo ou Bragantino? Veja quem lidera a Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em jogo valendo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo acabou tomando o empate do Bragantino no final da partida deste domingo (12). As equipes se enfrentaram no Nabi Abi Chedid - em Bragança Paulista - pela 34ª rodada.

Vivendo mau momento na temporada, o Botafogo entrou em campo precisando da vitória para se manter na liderança do Brasileirão, já que o Palmeiras venceu no último sábado e ultrapassou o Glorioso na tabela. Confira a classificação atualizada no final desta matéria.

O Red Bull Bragantino, que também dependia apenas dele para ser campeão, foi mais um a entrar em campo visando vencer o confronto direto pelo topo da tabela. O clube de Bragança Paulista ainda tem um jogo a menos que o Palmeiras e o Grêmio, que também está na briga.

RESULTADO BRAGANTINO X BOTAFOGO HOJE (12)

Não demorou muito para que o Bragantino mostrasse a força como mandante. Em apenas dois minutos, no 1º tempo, o Massa Bruta abriu o placar com gol do uruguaio Thiago Borbas. O atleta aproveitou o rebote do chute de Vitinho, que acabou indo na trave e deixando o goleiro Lucas Perri caído.

O Botafogo veio reagir aos 34 minutos da primeira etapa. Tendo maior posse de bola e levanto mais perigo após sair atrás no placar, Victor Sá recebeu bola na entrada da grande área e deu um belo chute para balançar as redes e deixar tudo igual.

A virada foi relâmpago. Aos 36 minutos, em bate-rebate na pequena área, Eduardo aproveitou a sobra para colocar o Glorioso na liderança do placar.

Mostrando tenacindade, o Bragantino foi até o fim buscando o empate. E ele veio aos 51 minutos do segundo tempo, com mais um gol de Thiago Borbas.

O Botafogo empatou com o Bragantino por 2 a 2.

Ficha do Jogo:

34ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 12 de novembro, domingo.

12 de novembro, domingo. Horário: 16h, horário de Brasília.

16h, horário de Brasília. Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP.

Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista-SP. Onde assistir ao vivo: Globo e Premiere.

Escalações

Red Bull Bragantino:

Botafogo:

Classificação atualizada da Série A: Quem é o líder do Brasileirão?