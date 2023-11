RESULTADO GRÊMIO X CORINTHIANS HOJE (12): Quem ganhou, Corinthians ou Grêmio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vivendo situações diferentes na tabela do Brasileirão, o Corinthians visitou o Grêmio em Porto Alegre-RS, neste domingo (12), e acabou saindo com a vitória nesta 34ª rodada da Série A.

O Corinthians chegou a abrir quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, mas ainda busca afastar ainda mais a ameaça da queda e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Já o Grêmio tem uma ambição maior. Na briga pela liderança, uma vitória neste final de semana manteria o tricolor gaúcho com a mesma pontuação do líder do campeonato. Confira a classificação atualizada da Série A no final da matéria.

RESULTADO GRÊMIO X CORINTHIANS HOJE (12)

Mandante da partida, o Grêmio entrou em campo afim de controlar o jogo e acabou ficando em vantagem numérica já aos 10 minutos do primeiro tempo, após Bruno Méndez ter sido expulso.

Mas foi o Corinthians quem abriu o placar na Arena do Grêmio. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Ángel Romero aproveitou o bate-rebate na grande área e aproveitou a sobra para balançar as redes.

A vantagem numérica do Grêmio chegou ao fim aos 35 do segundo tempo, com a expulsão do zagueiro Bruno Alves.

O Corinthians acabou vencendo o Grêmio por 1 a 0.

Ficha do Jogo: Grêmio x Corinthians

34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 12 de novembro, domingo.

12 de novembro, domingo. Horário: 16h, horário de Brasília.

16h, horário de Brasília. Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS.

Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS. Onde assistir ao vivo: Globo e Premiere.

Escalações:

Grêmio

Corinthians

