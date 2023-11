Cirurgiado, Neymar aparece de visual novo nas redes sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neymar passou por cirurgia no joelho

Se recuperando de uma cirurgia ligamentar no joelho, Neymar Jr reapareceu nas redes sociais neste domingo (12) de visual novo. Famoso por surgir com penteados diferentes e inusitados, dessa vez o atleta surpreendeu ao aparecer de cabeça raspada.

"New look" (novo visual, em inglês), destacou Neymar em seu Instagram. Confira a imagem:

Neymar apareceu de cabeça raspada nas redes sociais - REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Longe dos gramados

Neymar não irá retornar aos gramados nem tão cedo. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco e passou por cirurgia na última semana. A previsão de recuperação do jogador é de até 10 meses, podendo tirar o camisa 10 da Copa América de 2024.

A lesão aconteceu no dia 17 de outubro, em partida da seleção brasileira diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Sem condições de jogo, Neymar teve seu contrato temporariamente suspenso com o Al-Hilal.