Sport se mantém em 5º com tropeço do Novorizontino e volta a secar o G4

O Sport voltou a ligar o secador neste final de semana após sair no empate com o Atlético-GO pela Série B, na última sexta-feira (10). Na briga pelo acesso, o Novorizontino acabou sofrendo a virada do líder Vitória e perdendo a chance de ultrapassar o Leão da Ilha.

Com isso, o Rubro-Negro pernambucano se manteve na 5ª colocação, mas ainda precisa torcer para que o Criciúma e o Juventude não pontuem na próxima terça-feira (14).

O Tigre visita o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas-SP, enquanto o Jaconero encara o ABC no Frasqueirão, em Natal-RN.

Classificação da Série B

Liderando a Série B com 69 pontos, o Vitória confirmou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro e está a um passo de garantir o título da Segundona. O Atlético-GO aparece em segundo lugar com 61 pontos, após o empate diante do Sport.

Ambos com uma partida a menos, o Criciúma e o Juventude aparecem em 3º e 4º, respectivamente, com 60 pontos somados. O Sport é o 5º colocado, também somando 60 pontos, enquanto o Novorizontino é o 6º com 58 somados.

Próximo jogo do Sport

O Sport retorna aos gramados apenas no próximo sábado (18), diante do Vitória, no Barradão - em Salvador-BA. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília) em duelo pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.