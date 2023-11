UFC: Quem é o brasileiro que fez Donald Trump ficar de queixo caído no UFC; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os brasileiros brilharam no octógono do UFC 295. O evento que aconteceu neste último sábado (11), no Madison Square Garden, em Nova York, teve o manauara, Diego Lopes como um dos principais destaques.

Na sua segunda luta no UFC, o brasileiro nocauteou o americano Pat Sabatini em apenas 90 segundos de combate. O desempenho de Diego foi tão notável que impressionou até Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que aplaudiu a vitória de Lopes, maravilhado.

Aos 28 anos, Diego Lopes, é um dos prodígios do MMA, que representa o Brasil e o México no UFC. O atleta é especialista em jiu-jitsu, e com a vitória na maior organização de luta do Mundo, está próximo de se integrar no top-15 na categoria peso-pena.

Como foi a luta?

A disputa foi rápida, porém intensa, visto que logo nos primeiros segundos do combate, Diego levou um soco intenso, mas conseguiu de recuperar rapidamente, partindo para cima do adversário.

O brasileiro devolveu o soco, porém com mais potência, o que deixou o adversário atordoado. Vendo que Pat ficou confuso, Diego aplicou uma série de golpes no rosto, finalizando o americano.