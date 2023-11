BRASIL X COLÔMBIA: Veja a provável escalação do Brasil para enfrentar a Colômbia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira retorna aos gramados já nesta semana, visando retornar ao topo da classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil visita a Colômbia às 21h desta quinta-feira (16), em Barranquilla, e conta com diversas novidades no elenco convocado por Fernando Diniz.

Entre as novidades na convocação, estão os atacantes Endrick (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG) e Pepê (Porto). Velho conhecido, o volante Douglas Luiz (Aston Villa) foi chamado pela primeira vez na era Diniz.

Cortado da última convocação, o goleiro Bento (Athletico-PR) voltou a ser convocado após Ederson ter se lesionado.

Ausências de peso

Entre os nomes que ficaram de fora da convocação, o principal desfalque é Neymar, que passou por uma cirurgia no joelho após lesão ligamentar sofrida na partida diante do Uruguai, na Data Fifa de outubro.

Também lesionado, o volante Casemiro ficou de fora da lista de Fernando Diniz. O atacante Richarlison, que vinha sendo constantemente chamado, foi mais um a ficar de fora da lista. O atleta do Tottenham aproveitou a ausência na seleção para submeter a um procedimento cirúrgico no púbis.

Provável escalação do Brasil contra a Colômbia

Com diversas novidades entre os convocados, Fernando Diniz terá que montar um time que tem a cara da renovação. Confira o time provável para o duelo diante da Colômbia:

Alisson (GOL)

Emerson Royal (LD)

Marquinhos (ZAG)

Gabriel Magalhães (ZAG)

Carlos Augusto (LE)

André (VOL)

Bruno Guimarães (VOL)

Joelinton (MEI)

Rodrygo (ATA)

Vini Jr (ATA)

João Pedro (ATA)

Algumas mudanças deve acontecer após os treinos prévios ao duelo desta quinta-feira. No lugar de João Pedro, por exemplo, Paulinho e Endrick podem surgir como alternativas. Já no meio, Raphael Veiga pode atuar como titular no lugar de Joelinton.

Ficha do Jogo: Colômbia x Brasil

5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Data: 16 de novembro, quinta-feira.

16 de novembro, quinta-feira. Horário: 21h, horário de Brasília.

21h, horário de Brasília. Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia).

Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia). Onde assistir ao vivo: Globo e SporTV.