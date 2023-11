FINAL DO WORLDS 2023: Streamer Baiano vai acompanhar a T1 x Weibo presencialmente na Coreia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Final do Mundial de LoL acontece no próximo domingo (19)

O streamer e influenciador Gustavo "Baiano" Gomes irá acompanhar a Final do Campeonato Mundial de League of Legends - Worlds 2023 - presencialmente na Coreia do Sul. A decisão, que terá a T1 diante da Weibo, acontece neste domingo (19) e conta com ampla cobertura da Riot Games.

A publisher do jogo, pela primeira vez, deu espaço para que os principais influenciadores da modalidade pudessem transmitir os confrontos da competição internacional - com imagens - em seus próprios canais. Antes, esses mesmos streamers faziam a transmissão apenas com comentários ao vivo.

Chamados de co-streamers, sete brasileiros estarão transmitindo a final ao vivo. Baiano, que tem o maior público entre os demais conterrâneos - chegando a superar até o canal oficial da Riot no Brasil -, foi convidado para estar presencialmente no país sede do Worlds.

Veja os co-streamers brasileiros:

Baiano

Yoda

Revolta

Absolut

Sabrinoca

Jukes

Ericat

O canal do Baiano pode ser acessado através da Twich, no link: https://www.twitch.tv/baiano.

Além do brasileiro, outros 10 streamers de outros países estarão presente no Gocheok Sky Dome, em Seul. São eles:

América do Norte (Inglês):

imLS

EMEA (Europa)

Ibai

Caedrel

Coreia

Kim Min Gyo e Lee Sang Ho

APAC/JP (Japão)

K4sen

SHAKA

Obo



China

Doinb e Uzi

T1 x Weibo entram no Rift valendo o título do Worlds 2023

Em duelo de gigantes, Faker e TheShy voltam a se enfrentam valendo o título mundial de League of Legends.

A partida está marcada para começar a partir das 5h da manhã, horário de Brasília. A final do Worlds 2023 irá contar com uma Cerimônia de Abertura, que terá a banda de K-Pop NewJeans e a nova banda da Riot Games, HEARTSTEEL.

A partida é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Riot Games, no YouTube e na Twitch. A decisão também será transmitida pelos co-streamers citados nesta matéria.