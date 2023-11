SPORT: Com fissura no pé, Sabino está fora da temporada 2023; veja os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Titular absoluto do Sport, o zagueiro Sabino sofreu uma fissura no pé esquerdo e está fora do restante da temporada 2023. O jogador acabou se lesionando desfalcou o clube desde à vitória sobre a Chapecoense, na 33ª rodada.

"O atleta Sabino apresentou uma fissura no pé esquerdo e está fora do restante da temporada", disse a assessoria do Leão, na tarde desta terça-feira. (14)

A lesão de Sabino é um duro golpe para o Sport, que briga pelo acesso à Série A. Com o zagueiro fora, a tendência é que o jovem Chico siga como titular nas duas últimas rodadas da competição, ao lado do capitão Rafael Thuere.

Ao todo, o zagueiro disputou 58 partidas nesta temporada, um dos atletas que mais se manteve no time do técnico Enderson Moreira. Ele marcou sete gols e ainda deu assistência para outro.

O Sport enfrenta o Vitória nesta sexta-feira, em Salvador. Depois, joga contra o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro, no dia 25.

Lembrando que o time rubro-negro atualmente é o quinto colocado da Série B, com 60 pontos. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 37,7% de chances de acesso para a Série A.

Para conseguir o acesso, no entanto, os rubro-negros precisarão vencer os dois próximos duelos, além de torcer por tropeços de Criciúma, Atlético-GO e Juventude. O Vila Nova, Novorizontino, Mirassol e Guarani são outros times abaixo do Leão que também podem complicar a missão do G4.

"A gente não vai desistir. A gente vai buscar enquanto tiver chances dentro da competição. A gente vai buscar esse acesso. É muito importante para nós jogadores, pro clube e pra essa torcida que merecer", comentou o atacante Vagner Love.