SANTA CRUZ: Novo presidente convida Danny Morais para ser executivo de futebol; confira os detalhes

O ex-zagueiro e ídolo do Santa Cruz, Danny Morais foi convidado pelo novo presidente do clube, Bruno Rodrigues, para assumir o cargo de executivo de futebol em 2024.

Em entrevista ao GE, o dirigente confirmou o interesse e afirmou que as conversas estão avançadas, mas ainda não há uma definição.

"É um grande nome. E tem um detalhe, além de ser uma pessoa competente, preparada, inclusive fez cursos na CBF, tem identidade com o clube. Então é um nome a ser avaliado e tem uma possibilidade de avançar. Mas, para não gerar expectativa no torcedor, a gente está discutindo", afirmou o presidente.

As conversas entre Danny Morais e o Santa Cruz estão avançadas, mas ainda não há uma definição. O ex-jogador se prepara para a nova função desde antes de anunciar sua aposentadoria do futebol, em 2021.

Ele fez cursos na CBF Academy e, em 2020, tirou a licença B para treinadores. Ao todo, o zagueiro disputou 178 partidas pelo clube coral. Foram cinco gols marcados, três títulos conquistados e um acesso à Série A.

Além de Danny Morais, o Santa Cruz também está interessado no técnico Itamar Schülle. O treinador de 57 anos acertou recentemente com o Azuriz, do Paraná, mas pode pintar no Arruda mesmo assim. O contrato de Schülle com o clube paranaense vai até o final do Campeonato Paranaense de 2024.