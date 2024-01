Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje, 21/01? Saiba onde assistir e horário de Nova Iguaçu x Flamengo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nada melhor do que acompanhar um grande duelo que promete pegar fogo. Diante disso, neste domingo (21), o Flamengo vai entrar em campo para duelar diante do Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A grande partida acontecerá no 18h10, no Almeidão, em João Pessoa.

Partida: Nova Iguaçu x Flamengo

Horário: 18h10

Local: Almeidão

Onde assistir ao vivo: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (Youtube)

Saiba onde assistir ao vivo

A partida será transmitida pela Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (Youtube).